La verdad oculta de las cirugías de LUCÍA MÉNDEZ

Lucía Méndez tiene actualmente 65 años, su rostro ha sufrido múltiples transformaciones, la actriz que desde los años 70 era considerada uno de los rostros mas hermosos de la televisión mexicana, hoy luce irreconocible.

Te compartimos las transformaciones que ha tenido la actriz Lucía Méndez a lo largo de los años y la verdad oculta sobre las cirugías estéticas que se hizo. El motivo principal de la actriz era detener el tiempo para no envejecer, pero eso es irremediable.

Lucía Méndez era tan hermosa que fue nombrada "El rostro de El Heraldo de México", su carrera empezó a destacar en 1972, llegó a convertirse en la actriz mejor pagada de Televisa, y contó por muchas décadas con exclusividad en la televisora.

Lucía Mendez tenía una belleza única. Foto: Instagram

Pero esa belleza no sería eterna, la actriz empezó a someterse a cirugías estéticas en 1990, y una de las más notorias fue la de los ojos, ella levantó más sus cejas y quitó el bordito que se le empezaba a formar en el párpado como parte de la edad.

Pronto empezaría a transformarse en otro rostro, lejos quedaba esa cara angelical que le caracterizaba a la diva de las telenovelas. Pero eso no le bastaba, así que las revistas de espectáculos de México, como la famosa TVynovelas sacó una verdad que ocultó por muchos años, Lucía se había realizado una lipoescultura.



Por muchos años Lucía Méndez negaba todo lo relacionado con sus cirugías estéticas, se mantenía en el no rotundo, pero fue hasta el 2004 que bajo presión de los medios de comunicación y las desatadas redes sociales que ella confesó toda la verdad sobre sus cirugías.

Lucía Méndez Joven. Foto: Pixabay

Ella dijo que si se sometió a una rinoplastia, pero no le gustó el resultado final, las cosas se descontrolaron en la vida de Lucía Méndez empezó a perder protagónicos, y en su desesperación hizo mil cosas para recuperar aquella belleza que le había dado todo.

Lucía Méndez se sometió aseguran en univisión a un lifting para eliminar todo tipo de arrugas y se quitó la papada, esto terminó por transformar definitivamente los rasgos de su cara. Y para el 2005 se operó el busto, se los hizo más grandes.

Después en el 2010 se operó la barbilla, ya sus fans le pedían que parara de tantas cirugías, que no las necesitaba, pero parece que Lucía ya no estaba satisfecha con nada y cada vez se frustraba más porque el tiempo dejaba huella en su cuerpo.

Ahora bien, aunque no lo creas esta señorona y gran actriz de México, niega que se haya hecho tantas cirugías y estas fueron sus palabras en una entrevista para univisión:

"No, ¡ay bueno!, pues no voy a decir cuántas cirugías me he hecho, pero la última fue hace 10 años.

