La transición de Briggitte Bozzo a Angelique Boyer en Abismo de Pasión

Aunque fue producida en 2012, "Abismo de Pasión" sigue siendo una de las telenovela favoritas del público gracias a la trama, al elenco de actores que la conforman y sobre todo a los protagonistas. Y con su reciente retransmisión, los recuerdos han vuelto a revivirse uno a uno en la producción de Angelli Nesma Medina, como el momento de la esperada transición de las actrices Briggitte Bozzo a Angelique Boyer en el personaje de Elisa Castañón Bouvier, cuando dejó de ser una hermosa niña para convertirse en una hermosa mujer.

La historia de "Abismo de Pasión" retrata la historia de dos familias entre las que existe cierta rivalidad y ésta se acentúa cuando por un malentendido, Estefanía Bouvier de Castañón (Ludwika Paleta), pierde la vida junto con Rosendo Arango (César Évora) debido a que ella descubre que su hermana Carmina (Sabine Moussier), tiene una relación clandestina con Rosendo que es esposo de Alfonsina Mondragón (Blanca Guerra) y tienen un hijo llamado Damián (David Zepeda).

El accidente ocurre en una noche lluviosa, cuando Estefanía se hizo pasar por Carmina para convencer a Rosendo de que no cometiera la locura de irse de La Ermita, lugar de Yucatán, México -donde vivían-, y menos, que le fuera infiel a su esposa Alfonsina, pero todo salió mal y los dos terminaron perdiendo la vida en un trágico accidente que fue presenciado por Doña Ramona González (Raquel Olmedo), a quien se le considera la curandera o la bruja del pueblo.

De una hermosa niña a una guapa mujer

No obstante, cuando Elisa era una niña y su madre murió en aquel trágico accidente, ella se quedó prácticamente sola, pues no contaba ni con el apoyo de su padre Augusto Castañón (Alejandro Camacho), quien vive eternamente amargado por la equivocación sobre la muerte de su esposa.

Además la vida no ha sido fácil, pues Carmina se encargó de enlodar para siempre el nombre de su hermana, argumentando que ella sí tenía amoríos con Rosendo Arango, por el puro resentimiento de que ésta no dejó que se fugara con él para que no cometiera pecado. Y por si fuera poco, ésta se le metió hasta por los ojos, diciéndole que ella siempre había estado enamorado de él -quien era su cuñado-, y éste cayó redondito en las garras de la malvada Carmina.

Incluso, no puede ver ni en pintura a Elisa, pues cuando ella era niña, Carmina la correteó por alguna situación y ésta que ya estaba embarazada de Augusto (su ex cuñado y ahora esposo), y corrió hacia la alberca, pero cual va siendo su sorpres que estaba vacía... La bebé nació pero tuvo muerte de cuna el mismo día. Motivo por el que Carmina odia terminantemente a Elisa y encima le mete cizaña a Augusto para que tampoco la quiera.

Lo único que le queda a Elisa es el gran cariño que le tiene su nana Dolores 'Lolita' Martínez (Eugenia Cauduro) y el amor de su vida, Damián Arango (Zepeda), claro, además de sus amigos Paloma González (Livia Brito), Gael Mondragón (Mark Tacher) y su padrino Lucio Elizondo (Eric del Castillo).

La vida no ha sido nada fácil para Elisa, quien desde chiquita ha tenido que cargar con el peso de ser una mujer fácil, según la califican el resto de los hombres del pueblo donde vive, debido a que piensan que su madre murió siéndole infiel a su esposo, padre de la niña, pero la verdad no ha salido a la luz y sí muchos enredos y malos entendidos, muchos propiciados por la tía Carmina (Moussier), quien es la más mala de todas las villanas de la historia.

No obstante, desde niña, Elisa tiene tres amigos a los que ama con todo su corazón y cuando eran niños, se iban a nadar a los cenotes que ofrecen las tierras yucatecas. Y la transición de Briggitte Bozzo a Angelique Boyer y de los tres amigos más de Elisa, se da en el momento en el que están nadando. Pues se puede ver justamente en la entrada de la telenovela cuando están los cuatro a punto de brincar al agua, pero cuando salen, ya son todos unos hombres y mujeres hechos y derechos, guapísimos y con unos cuerpazos.

Y aunque ese momento ya pasó en la reciente retransmisión del melodrama, aún se puede ver en la entrada institucional de la telenovela producida para Televisa hace una década. Aquí el vídeo de la entrada de "Abismo de Pasión", que se puede disfrutar de lunes a viernes a en punto de las 2:30 pm en una transmisión de dos horas de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas.

