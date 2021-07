La telenovela que Rafael Amaya rechazó protagonizar en Televisa

En 2009, Rafael Amaya se encontraba en un importante momento de su carrera como actor y con muchos proyectos en puerta, sin embargo, se dio el lujo de rechazar el protagónico de una telenovela de Televisa, que a la postre fue muy exitosa.

El melodrama en cuestión fue “Mar de amor“, en el cual Rafael Amaya fue elegido para interpretar al capitán Víctor Manuel Galíndez, no obstante, cuando le ofrecieron el papel, el ahora famoso actor lo rechazó pues se encontraba trabajando en otras producciones y decidió no tomarlo.

El escritor Alberto Gómez, creador de la historia de esta telenovela de Televisa, reveló mediante sus redes sociales cómo fue que Rafael Amaya le dijo que no al personaje y también dio a conocer cuál fue la razón del histrión mexicano para no participar en “Mar de amor”, la cual fue finalmente protagonizada por Mario Cimarro y Zuria Vega.

En su cuenta de Instagram, Alberto Gómez contó todo lo relacionado con este suceso, y aunque era un proyecto importante que auguraba un gran éxito en la televisión, Rafael Amaya prefirió no hacerlo y hubo una razón importante por la cual dejó ir el protagónico del exitoso melodrama.

“Cuando empecé a escribir ‘Mar de amor’, la productora me preguntó quién me gustaba como protagonista. Inmediatamente le dije que Mario Cimarro era el indicado para el personaje del capitán Víctor Manuel Galíndez. Por razones que no vienen al caso no fue llamado y en su lugar le hablaron a Rafael Amaya. Él contestó que no quería hacer TV pues su meta era triunfar en Hollywood“, explicó el creativo.

Justamente en ese año, Rafael Amaya tuvo mucho trabajo en el cine al participar en siete largometrajes, varios de ellos con producciones estadounidenses que le abrían la puerta hacia el mercado de Hollywood, un mundo en el que el actor quería consolidarse.

Entre las cintas en las que el sonorense tuvo algún papel en 2009 se encuentran “La ruleta de los sueños”, “El descubrimiento”, “The Fighter”, “Me importas tú… Y tú” y “Días extraños”, así que dejó un poco de lado la televisión en ese momento para enfocarse en la pantalla grande, sin embargo, posteriormente la retomó.

Aunque Rafael Amaya tenía toda la intención de ser una estrella de Hollywood, los caminos de la vida lo llevaron a firmar contrato con Telemundo y posteriormente, en 2013, comenzó con la saga de la serie “El Señor de los Cielos“, la cual le dio fama internacional y lo catapultó como uno de los actores latinos más importantes del momento con su papel de Aurelio Casillas.

Por otra parte, “Mar de amor” fue finalmente protagonizada por Mario Cimarro, como había querido en un principio el escritor Alberto Gómez, quien también dio a conocer que Valentino Lanús había rechazado el mismo papel pues ya se encontraba retirado de las telenovelas y sin intención de regresar a ellas.

