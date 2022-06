La telenovela donde Ignacio López Tarso mandó al piso a Verónica Castro con cachetada

Cuando en el medio del espectáculo mexicano se habla de Verónica Castro e Ignacio López Tarso inmediatamente se hace referencia a las amplias trayectorias de estas estrellas en el cine,teatro y la televisión, pero hubo una producción que los reunió a ambos en los papeles de padre e hija.

Fue entre 1981 y 1982 que la “Chaparrita de oro” y el protagonista de “Macario” coincidieron en la telenovela “El derecho de nacer”, en la cual interpretaron los papeles de María Elena del Junco y don Rafael del Junco, hija y padre respectivamente, donde estelarizaron escenas muy intensas y destacó una donde el personaje del actor mandó el piso a Verónica Castro tras una fuerte discusión.

Con tremenda cachetada, Ignacio López Tarso, en la piel de don Rafael del Junco, mandó al suelo a la ojiverde, en una escena que tuvo que repetirse debido a que por el golpe la actriz terminó debajo de la cama y eso no estaba en el guion, por lo que tuvieron que grabar nuevamente la secuencia.

Lee también: El tema que Lupe Esparza y Bronco le cantaron al oído a Verónica Castro

El realismo de los ochenta

Varias han sido las primeras actrices y primeros actores que han revelado que en los melodramas de las décadas de 1970 y 1980 las bofetadas en las escenas no eran ficticias, por lo que se las tenían que dar sí o sí, y en esta ocasión Verónica Castro sufrió en carne propia una cachetada que la hizo visitar el piso.

Ignacio López Tarso actuaba como el padre de la intérprete en “El derecho de nacer”. Don Rafael del Junco era un hombre muy estricto que mantenía a raya a sus hijas, una de ellas María Elena, a quien la vida le cambia luego de quedar embarazada de un hombre que sólo jugó con ella.

Lee también: Cuando Verónica Castro casi hace llorar a Los Tigres del Norte con tremenda sorpresa

Tras enterarse del estado de su hija, don Rafael explota y le exige que le dé el nombre del padre de su hijo, pues además ha manchado la honra de la familia, pero María Elena se niega y le pide clemencia, y es ahí donde él le suelta tremenda cachetada que la manda al suelo.

En una entrevista que Ignacio López Tarso brindó para el canal Tlnovelas reveló que en la secuencia le dio una bofetada de verdad a Verónica Castro porque ella se lo pidió para agregarle más realismo a la historia, aunque en un principio se negó hasta que el director Raúl Araiza le dijo que accediera.

“Se la di no muy fuerte pero hubo que cortar la escena ahí varias veces porque de la bofetada la pobre Verónica fue a dar debajo de la cama, ¡imagínate! ¡Qué pena para mí! ¡Qué vergüenza! Ya no sabía cómo disculparme con la chiquita, me da una ternura Verónica siempre y me le hincaba ‘Verónica, perdóname’… ‘Pero no, Ignacio, no te preocupes’, me decía”, comentó el histrión.

En “El derecho de nacer”, el personaje de Ignacio López Tarso era el villano principal al grado de que por querer salvar el honor de su apellido manda matar al hijo de María Elena cuando éste nazca, pero por azares del destino el bebé sobrevive y en determinado momento le salva la vida a su abuelo. Con el paso de los años, don Rafael del Junco cambia completamente y le restituye todos sus derechos a su nieto.

Síguenos en