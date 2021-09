La sorpresa que se llevó Danniela Álvarez en Diseñando tu amor

Cuando “Diseñando tu amor” parecía haber encontrado estabilidad en la historia rumbo a su final, un nuevo giro a la trama ha puesto de cabeza la historia con la aparición de un nuevo personaje, agarrando desprevenida a Danniela Álvarez, la actriz que interpreta a Majo en este melodrama, quien se ha llevado una gran sorpresa.

Y es que la histrionisa mexicana se sinceró en una entrevista con People en Español donde reconoció que no sabía que tenía una “gemela” en la historia, lo que le ha dado un nuevo impulso a “Diseñando tu amor”, telenovela que actualmente se transmite por la señal de Univision y que se encuentra en la recta final.

La sorpresa que se llevó Daniella Álvarez en “Diseñando tu amor” fue que su personaje de Majo tiene una hermana gemela malvada quien es la que se encargará de suplir este rol ante el fallecimiento de Majo en la ficción, no obstante, fue algo totalmente inesperado y que ni siquiera se esperaba, reconoció.

“No, no tenía ni idea (de la gemela), me agarró por sorpresa y fue un giro inesperado en la historia”, dijo la histronisa mexicana que interpreta a uno de los personajes más importantes de la telenovela que protagonizan Gala Montes y Juan Diego Covarrubias.

“Primero me dijeron que Majo iba a morir y sinceramente me puse triste porque fue un personaje muy padre y luego me dijeron que entraba una gemela mala y fue un buen consuelo por así decirlo. Me encantó el reto”, dijo Danniela Álvarez.

Judith es el nombre de la gemela de Majo en “Diseñando tu amor” y es un rol muy opuesto al primero, por lo que Danniela Álvarez ha tenido que sacar sus mejores dotes histriónicas para llevarlo a buen puerto pues lo describe como un “personaje que llega con mucha avaricia y algo de culpa también por no haber estado a lado de su hermana más tiempo”.

La actriz admitió que se sentía más identificada con su anterior papel pero que interpretar a una villana le ha representado todo un reto pues tuvo que meterse en la piel del nuevo personaje prácticamente de un día para otro.

“Sí, fue complicado. Para empezar porque nunca lo había hecho, tampoco tuve mucho tiempo para preparar ese segundo papel que además era tan distinto al primero. Entrar en la piel de ese personaje fue todo un reto, pero sobre todo porque cambiaba de personajes muy rápido. Podía tener 2 [escenas] seguidas como Majo y de repente cambiar a Judith y luego regresar como Majo. Pero fue muy interesante y me encantó hacerlo”, dijo Danniela Álvarez a People en Español.

Las grabaciones de “Diseñando tu amor” ya concluyeron pero la ficción continúa transmitiéndose por la señal de Univision y la actriz adelanta que hay muchas sorpresas todavía para el público que ha quedado cautivado con la historia.

