La razón por la que Sergio Goyri no quería ser villano de telenovelas

El actor Sergio Goyri es reconocido internacionalmente por ser uno de los grandes villanos de telenovelas en la pantalla chica, sin embargo, esa nunca fue su intención, pues cuando inició su carrera temía ser conocido como el antagonista de las historias por una sencilla razón.

El destino le tenía preparada al histrión mexicano una exitosa trayectoria como el malo en los melodramas, y hoy, su trabajo en telenovelas como “Te sigo amando”, “Soy tu dueña” y “Mi pecado”, todas producciones de Televisa, lo ha llevado a obtener uno de los antagónicos para la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”.

Aunque Sergio Goyri confirmó desde hace algún tiempo que formaría parte del elenco para la secuela de la aclamada historia de Telemundo, todavía no hay mayores detalles sobre su personaje, que seguramente será muy malvado, no obstante, quizá en un principio de su carrera no lo hubiera aceptado pues hay una razón por la que el actor no quería ser villano de telenovelas.

En una entrevista que Sergio Goyri concedió a la revista TVyNovelas, reveló que en sus inicios buscaba darle un rumbo diferente a su carrera como actor, influenciado quizá por la imagen negativa que tenían algunos villanos de televisión entre el público.

El histrión indicó que en realidad tenía mucho miedo de encarnar villanos porque no quería ser “odiado” por los televidentes, dado que en muchas ocasiones los papeles de antagonistas habían generado rechazo y repudio por parte de los espectadores, y no quería verse envuelto en esa situación.

Pero Sergio Goyri tuvo que enfrentar ese miedo cuando Carla Estrada le propuso llevar el rol antagónico, y principal, de la telenovela “Te sigo amando”, donde encarnó a Ignacio Izaguirre, uno de los mejores villanos de los melodramas mexicanos de todos los tiempos.

Su papel en este melodrama no sólo le acarreo el reconocimiento por parte del público, sino que lo colocó como el villano por excelencia en la televisión nacional y lo llevó a obtener papeles en otras producciones y darle su sello propio a sus antagónicos, algo que le ha valido ahora para ser uno de los malvados principales en “Pasión de Gavilanes 2”.

Para la producción de Telemundo no ha pasado desapercibido el gran talento que tiene Sergio Goyri para encarnar a sus villanos, por lo que fue perfecto para ser uno de los antagonistas en la secuela de la exitosa telenovela que se estrenará en febrero próximo.

Todavía no se sabe a quién encarnará el mexicano en esta segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”, sin embargo, podría tener algo que ver con el crimen con el que abrirá la trama y quizá tendrá más relación con los nuevos personajes de la historia, pues los productores han aclarado que la secuela se centra en la nueva generación de los Gavilanes.

