La razón por la que Edith González salió de Rosa Salvaje, ¿se peleó con Verónica Castro?

En la década de 1980, Edith González y Verónica Castro se encontraron en una telenovela, una como villana y la otra como la protagonista, a pesar de que ambas ya habían llevado el rol principal en otros melodramas, pero se toparon frente a frente en “Rosa salvaje”, donde la cosa no terminó muy bien.

En aquel entonces, una joven Edith González ya había protagonizado algunas ficciones en Televisa, la primera de ellas “Bianca Vidal”, pero en 1987 recibió la invitación para interpretar a Leonela Villarreal, la antagonista de “Rosa salvaje”, que se disputaría el amor de Ricardo Linares (Guillermo Capetillo) con Rosa García, encarnada por Verónica Castro, pero la actriz salió sorpresivamente de la telenovela por una razón.

Cuando la recordada protagonista de “Corazón salvaje" dejó su papel de Leonela en el melodrama producido por Valentín Pimstein, los rumores se desataron y muchos fueron los que se preguntaron si se había peleado con Verónica Castro, pues se sabe que la “Chaparrita de oro” tiene un carácter fuerte.

¿Quién era Edith González en “Rosa salvaje”?

Leonela Villarreal era la novia de Ricardo Linares en la telenovela escrita por Inés Ródenas y que contó con guion adaptado de Carlos Romero, Vivian Pestalozzi, Dolores Ortega y Gabriela Ortigoza, además de la dirección de Beatriz Sheridan.

Cuando Ricardo conoce a Rosa y queda flechado por ella, los enfrentamientos con Leonela eran frecuentes, pues ella era la novia oficial y estaban cerca de casarse, por lo que las escenas de roces con Verónica Castro estaban a la orden del día, sin embargo, de un día para otro, Edith González dejó al personaje y Felicia Mercado entró al quite.

¿Por qué dejó el proyecto?

En ese momento no se sabía por qué la actriz había abandonado el proyecto e incluso se rumoró que había sido sustituida por la producción, además de que algunos especulaban que había sido por un enfrentamiento con Verónica Castro en una de las escenas, pero la verdad se reveló años después.

En una reunión virtual que realizaron Verónica Castro, Jaime Garza, Liliana Abud y Laura Zapata salió a relucir el tema de la sorpresiva salida de Edith González de “Rosa salvaje” y se dio a concoer que la actriz se molestó por el trato que recibió durante las grabaciones después de una escena que tuvo con la “Chaparrita de oro”.

No obstante, el problema no fue con la “Vero”, sino con el productor Valentín Pimstein, pues en esa secuencia donde Verónica Castro le aventaba espaguetis, él no dejó que se los quitara durante una hora, y ello puso furiosa a la actriz, comentó Liliana Abud.

La misma Edith González comentó en una entrevista para el canal de YouTube de +telenovelas que su salida se debió a que se sintió incómoda siendo la villana debido a que lo vio como un retroceso en su carrera pues ya había protagonizado algunas producciones, aunque admitió que hubo experiencias no gratas y un trato que consideró “no humano”, por lo que decidió dejar el proyecto.

