La preocupante enfermedad de Angelique Boyer en telenovela Vencer el Pasado

Con su personaje como Renata Sánchez Vidal en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021), la actriz Angelique Boyer ha expresado que tiene una gran responsabilidad con el público, de contar una historia diferente a las demás que ha hecho y sobre todo, crear conciencia de las enfermedades que se pueden adquirir de acuerdo a la genética de cada persona. Y en el melodrama, la francesa tiene una extraña y preocupante enfermedad, pero ¿de qué se trata?

Doña Sonia Vidal -personaje interpretado por Leticia Perdigón-, quien es madre de la bióloga genetista Renata Sánchez Vidal (Boyer) tiene una enfermedad que tiene que ver con el sistema digestivo, por lo que Renata se preocupa y junto a su padre Don Camilo, la lleva al médico particular, debido a que no cuentan con servicio médico.

Pero Doña Sonia no es la única que preocupa a la familia Sánchez Vidal, pues aunque Renata lo esconda, tiene una rara enfermedad por la que le tiembla una de las manos. Pues dentro laboratorio Biogenelab, donde trabaja, ya ha tenido varios incidentes con los tubos de ensayo que contienen muestras para analizar.

Lee también: Marjorie de Sousa levanta vestido y enseña pierna mientras sigue brillando

Mauro Álvarez (Sebastián Rulli) quien desde un principio reconoció la belleza de Renata pero al mismo tiempo la tachó de prepotente y déspota, la descubrió luego de quedarse tan tarde trabajando para poner al día las investigaciones y el trabajo del área de Bio Informática.

Y al preguntarle qué es lo que le pasa, Renata sólo lo le evadió y le hizo saber que por ningún motivo dejará que se siga burlando de ella. Más tarde, en el estacionamiento se encuentran pero cuando Renata se sube a su bicicleta, Mauro la ve y se desvanece entre sus brazos.

Lee también: Sebastián Rulli desplaza a Angelique Boyer con África Zavala en Vencer el Pasado

Algunos fanáticos de la telenovela producida por Rosy Ocampo para Televisa, han apostado porque el personaje de Angelique Boyer podría tener el mal del Párkinson o una crisis de estrés, ansiedad y miedo. Y lo que también se ha dicho en redes sociales, es que la propia bióloga molecular o genetista, podría descubrir su propia enfermedad y así mismo encontrar la cura para la misma.

Incluso podría tratarse de una enfermedad hereditaria, pues su madre Sonia también padece de algunas afecciones que no la dejan vivir tranquila.

Entre otros datos, dos de las protagonistas a lo largo de la historia de las telenovelas que han padecido enfermedades extrañas y graves, han sido Angélica Aragón "Díaz sin luna" (1990) o la primera actriz Diana Bracho en su reciente participación en "¿Qué le pasa a mi familia?".

Ante el estreno de "Vencer el Pasado" con fecha del 12 de julio, Angelique Boyer hacía un reconocimiento a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que agradecía a Renata Sánchez Vidal, por la fortaleza que irradia el personaje que interpreta, así como algunas otras cualidades, entre la que destacan, su preocupación por el mundo, antes que por ella misma.

"Renata Sánchez Vidal. Quiero agradecerte la alegría que me haz enseñado en el set, admiro tu fortaleza, la energía siempre positiva y lo aguerrida que eres ante las injusticias, también admiro el amor propio que tienes, una bióloga molecular que quiere salvar al mundo antes que a ella misma. Fuiste un lienzo en blanco y ahora estás llena de colores, colores que sumaron cada parte creativa que trabaja en esta producción, porque no te hice sola, eres resultado de un gran equipo, de los mejores directores escritores, diseñadores, maquillaje y peinados, me haz hecho conocer gente maravillosa. GRACIAS @rosyocampooficial & @cano.silvia por esta oportunidad tan bella".

Para conocer más de Renata Sánchez Vidal, no te pierdas la telenovela "Vencer el Pasado" de lunes a viernes a las 8:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en