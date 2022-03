La pareja de Los Ricos También Lloran que saca chispas de la tv con sólo verse

Aunque a que Mariana Villarreal y Luis Alberto Salvatierra (Claudia Martín y Sebastián Rulli) derraman miel a pesar de las adversidades por las que pasan desde que se estrenó la telenovela "Los Ricos También Lloran", este par de tórtolos conforman otra de las parejas que saca chispas de la tv con sólo verse.

Se trata de Britny Chantal Domínguez Pérez (Lore Graniewicz), quien es la mejor amiga de 'la Mariana' como ella le dice y nada más y nada menos, del hermano postizo de Luis Alberto Salvatierra, de nombre Santiago Hinojosa Montesinos (Diego Klein Franco), quienes encontraron el amor verdadero gracias a Mariana.

No obstante, además de la diferencia de clases sociales -que eso podría ser lo de menos-, los separa el compromiso que Britny tiene con su Polito -Polo Hernández- (Erik Díaz), quien luego de algún tiempo de novios, él le ha propuesto matrimonio y por su parte Britny, más que sentir amor, siente puro compromiso después de conocer a Santiago.

Lee también: Desconcertado Luis Alberto; plan de León funciona en Los Ricos También Lloran

Por su parte, Santiago es un importante integrante de la familia Salvatierra, hijo de Daniela Montesinos (Alejandra Barros), quien es la segunda esposa de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), pero al contrario de otros personajes que se creen de más por ser parte de los Salvatierra como León Alfaro (Víctor González) o Soraya Montenegro), Santiago es un chavo de lo más alivianado y realista.

Y para muestra basta un botón. Pues, tras egresar de una de las mejores universidades del país como Licenciado en Mercadotecnia, le ha pedido a Don Alberto que lo meta a trabajar como obrero de una de sus tantas fábricas, pues él tiene la convicción que para llegar a ser un buen líder de una empresa, se debe empezar desde abajo para conocer el funcionamiento así como al personal y sus necesidades, lo que ha sido muy admirable de su parte.

Lee también: Tras no conseguir el perdón de Mariana, Luis Alberto se va de la mansión Salvatierra

Pero esta postura lo ha hecho creer de nuevo en el amor tras conocer a Britny, pero no sólo eso, pues tras hacerse pasar por una persona común y corriente como todos sus compañeros de la fábrica de papel higiénico para la que trabaja, ha tenido que aprender a comportarse como sus compañeros para que no lo descubran que es un Salvatierra.

Y para ello, ha tenido que echar mano de unas 'clasecitas' de Britny, quien lo ha salvado varias veces de ser descubierto por sus compañeros, pues para ser más real 'su disfraz de pobre', ha tenido que mentir haciéndose pasar por novio de la chica.

Lo que por supuesto, los meterá a ambos, en una serie de líos, luego de que ha sido la propia Britny quien le ha tenido que mentir a su novio por salir con Santiago y seguir haciéndole creer a sus ya amigos de la empresa que son novios.

La situación ya le está empezando a inquietar al hermano de Britny, quien considera a Polo como de la familia, por lo que trae 'bien cortita' a su hermana, y claro, como era de esperarse, ella ya está empezando a dudar del amor que siente por Polo, pues inevitablemente se está enamorando ya de Santiago, sin importarle que sea un chico de la alta sociedad.

Pues la sencillez de Santiago le darán puntos en una futura relación con Britny, que podría hacer a un lado el amor que siente por Polo para comenzar una nueva historia con un Salvatierra. Y por si fuera poco, Ella le ha confesado a Santiago que empieza a "moverle el tapete", que empieza a gustarle, pues, y le advierte que ella es muy directa y sincera en lo que dice.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!