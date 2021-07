La odian o la aman: Carmen Villalobos y su papel como Lucía Sanclemente

Desde que se confirmó hace ya varios meses que Carmen Villalobos interpretaría a una villana en el remake de “Café con aroma de mujer”, la curiosidad de los televidentes por ver a la colombiana por primera vez como antagonista creció, y ahora, cerca del cierre de la telenovela, la actriz ha logrado que la odien o la amen por su personaje en la ficción.

Dicen que cuando un actor o actriz produce todo tipo de sensaciones en el público, generando empatía o incluso odio, es porque ha hecho un buen trabajo y eso es lo que precisamente parece haber pasado con la originaria de Barranquilla, quien se ha lucido con su papel como Lucía Sanclemente en la nueva versión de Telemundo.

Con su simpático estilo de contar las cosas, Carmen Villalobos compartió unas divertidas anécdotas que le ocurrieron con los fans de “Café con aroma de mujer”, donde se advierte que, gracias a su antagónico, la odian o la aman, y eso para ella es un gran halago, una señal de que ha hecho bien su trabajo.

Lee también: Entaconada y entallada, Carmen Villalobos encara el cierre de Café con aroma de mujer

Fue en historias de Instagram donde la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” subió unos clips hablando de lo que le ocurrió con unos fans que se encontró en su camino y destacó que mientras una le dijo que no la soportaba, otro le externó sus felicitaciones por su papel de Lucía Sanclemente, la primera villana de su trayectoria.

“Miren como somos los seres humanos, muy diferentes. Hace dos días estábamos grabando y William (Levy) y yo estábamos saliendo del set y una señora me grita ‘oiga, usted me cae mal. ¡No la soporto!’, y yo, ‘Ay, señora, muchas gracias, qué linda’, y se voltea a ver a William, ‘y usted, deje de dejarse manipular tanto por esta mujer’”, comentó la histrionisa colombiana entre risas.

La contraparte llegó unos días después, cuando otro televidente de “Café con aroma de mujer” se acercó a Carmen Villalobos para externarle su admiración por Lucía Sanclemente: “Iba pasando un señor en un carro y se detiene y me dice ‘Carmen, soy tu fan, qué rico lo que estás haciendo, me encanta’, y le digo, ‘¿estás viendo Café?’, ‘Claro, me encanta lo que estás haciendo’, entonces están por un lado los que me aman y por el otro los que me odian, y es muy bonito sentir eso del público”, dijo.

Es por ello que la actriz sabe que va por el camino correcto y que tomó una buena decisión al aceptar el antagónico de la telenovela pues en un principio se pensó que ella sería la protagonista de la historia.

Lee también: Victoria Ruffo y la razón por la que “odia” a Leticia Calderón

“Café con aroma de mujer” está y en los últimos días de grabaciones y Carmen Villalobos ha comenzado a despedirse de un personaje que le ha supuesto un gran reto, pues la actriz ha reconocido que no esperaba experimentar tantos sentimientos metiéndose en la piel de Lucía Sanclemente.

Hace apenas unos días, la estrella de televisión deslumbró con un entallado atuendo que la hizo ver espectacular mientras revelaba que el rodaje de la telenovela está por terminar. Más allá de que el rating no fue el esperado, el talento de la colombiana no ha quedado a deber.

Síguenos en