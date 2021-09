La nueva Soraya: Así se ve Fabiola Guajardo como villana de Los ricos también lloran

Luego de mucho misterio, por fin se reveló la imagen que tendrá Fabiola Guajardo para convertirse en la nueva Soraya Montenegro para el remake de “Los ricos también lloran”, que ya inició grabaciones esta semana.

La producción de Carlos Bardasano para Televisa ha levantado gran expectativa entre los televidentes, quienes ya opinaron sobre la pareja protagónica conformada por Sebastián Rulli y Claudia Martin, y ahora Fabiola Guajardo dio a conocer cómo lucirá como la villana de “Los ricos también lloran".

En redes sociales, la actriz mexicana compartió una fotografía y se presentó como “la nueva Soraya”, haciendo alusión a la villana de la versión de “María la del barrio”, Soraya Montenegro, quien fue interpretada en su momento por Itatí Cantoral y ahora toda la responsabilidad recaerá en Fabiola Guajardo.

La ex reina de belleza no se había pronunciado sobre su participación en el remake de “Los ricos también lloran” a pesar de que las grabaciones ya comenzaron y los actores principales habían confirmado su presencia, pero ahora presentó a su personaje con una fotografía que compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

A pesar de que en la historia original la villana lleva por nombre Esther Izaguirre, Fabiola Guajardo presentó a su personaje como “la nueva Soraya”, por lo que ello podría hacer pensar que la trama será más parecida a “María la del barrio” que a la de “Los ricos también lloran” de la década de los setentas.

“Let’s have some fun… #SORAYA #LRTLL2022 @wstudiosoficial @televisa @canalestrellas @univision @bardasano”, escribió Fabiola Guajardo junto con una fotografía en la que se le ve con un look muy similar al que ya utilizaba, con el cabello corto y rubio, pero con un maquillaje más cargado; lo que llamó la atención fue la expresión de malvada que tiene, que hasta asustó a sus fans.

“¡Qué miedo!”, “Éxito garantizado con esta Soraya”, “Me das miedo”, “Solo tú podrías hacer ese papel”, “OMG!!”, “Sorayaaaaa, te amo desde ya”, “Muero por conocer a Soraya”, “Hermosa y talentosa”, “Súper bonita, ya quiero ver la novela”, “Nivel diosa”, “Uy, ya tenemos miedo, mamacita”, “Esperando con ansias que grite ‘la maldita lisiada’”, fueron algunos de los comentarios.

Fabiola Guajardo hará el papel que originalmente llevaba por nombre Esther Izaguirre y que fue interpretado por Rocío Banquells en los setentas, la villana que consigue casarse con Luis Alberto inventando estar embarazada, luego tiene un amante y queda embarazada, y muere por complicaciones durante el parto.

Sin embargo, en la versión de “María la del barrio”, el personaje de Soraya Montenegro sí muere en la primera parte de la telenovela pero después regresa para seguir tomando venganza de todos, y ese parece ser el papel que tendrá Fabiola Guajardo en la telenovela, tratando de emular a Itatí Cantoral. ¡Mírala!

