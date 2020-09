La mala experiencia de Sherlyn al actuar con Gaby Spanic y Laura Zapata en 'La Intrusa'

El arte de la actuación, está lleno de sorpresas y situaciones que muchas veces, los actores no se esperan a pesar de que en varias ocasiones, las han vivido en los foros o en las locaciones durante las grabaciones de las telenovelas en las que normalmente actúan. Sherlyn contó cómo fue su experiencia al haber recibido una tremenda cachetada de la actriz Laura Zapata y tijeretazos de Gaby Spanic.

Fue en la telenovela "La Intrusa" (2001) en la que la actriz trabajó al lado de estas estrellas. En videollamada con el actor cubano Pedro Moreno a través del perfil de Las Estrellas en Instagram, ambos actores narraron un par de sucesos en cuanto a las cachetadas que han dado o que les han dado en su carrera actoral.

Sherlyn inició con las preguntas sobre las cachetadas, si han sido de verdad o truqueadas; y Pedro le contó su experiencia con una actriz colombiana de nombre Natalia Bedoya, con la que grabó una escena en la que la actriz le propinó semejante bofetada, por lo que según el actor, aunque no manifestaba dolor alguno en su reacción, por dentro pedía a Dios que hubiera quedado la toma, de lo contrario, se le doblarían las piernas y caería al piso; pues fue un fuerte golpe para el actor.

"Yo era un coreógrafo de una academia de baile y ella era mi pareja en la historia. Entonces yo le dije: 'Oye, pégame la cachetada, pégame que yo aguanto', y me pegó la cachetada, digo, lo la estaba aguantando... pero por dentro de mí dije: 'si me da otra me van a temblar las rodillas, y me va a tumbar', a lo que la recién madre le dijo: "Es que hay gente que tiene a mano muy pesada".

Aunque el actor dijo que Natalia le pidió perdón y él con toda su amabilidad le dijo que no había problema, que si se tenía que repetir, que adelante, pero en su mente pedía que la escena hubiera quedado...

Y continuó el actor: "Y a ti, ¿te ha tocado dar cachetadas, te las han dado o cómo? La actriz contó:

"A mí, la peor cachetada que me han dado en mi vida me la dio Laura Zapata", narró la actriz.

"Yo de valiente, le dije 'tú dámela, no hay que truquearla, tú dale, en confianza'. Y yo creo que había desayunado gallo ese día porque ¡me metió un cachetadón! que de verdad como cuando ves estrellitas y dices 'madre mía qué acaba de pasar aquí'", dijo Sherlyn entre risas.

Y por si fuera poco, en esa misma novela, Sherlyn tuvo otra mala experiencia que ella misma sucitó, aunque en esa ocasión, la lección estuvo en manos de Gaby Spanic.

"En esa misma novela me cachaba con un novio y me cortaba el pelo. Yo tenía el pelo largo y de valiente le dije 'tú córtame el mío no pasa nada para eso somos actores', pues en escena ella agarraba las tijeras y me cortaba el pelo", reveló la actriz de "Fuego en la Sangre".

Pero pese al permiso otorgado a Gaby Spanic para tomar la tijera y cortarle el cabello, Sherlyn nunca se imaginó que se atreviera a hacerlo la verdad es que la actriz no lo pensó dos veces e hizo la escena muy real, cortándole el cabello por todos lados, dejándole tres mechones largos, según contó la actriz.

"Me metió un tijeretazo como aquí, otro acá, no bueno tenía el pelo como tres mechas horrorosas. El corte fue lo peor. La cachetada se te quita pero para que me creciera el pelo no sabes fue terrorífico", admitió Sherlyn.

Así dejó claro que le había dolido más el corte de cabello que la cachetada, pues el dolor se quita en un ratito pero el cabello tardó mucho para crecerle.

