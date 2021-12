La lujosa fiesta de XV Años de Anita en SOS Me Estoy Enamorando

Como toda niña adolescente, Anita (Victoria Viera) está en la edad de las ilusiones, y aunque es muy despierta e inteligente para su edad, no pudo ocultar su felicidad al saber que sus padres Inés Paredes (Ana Patricia Rojo) y Leopoldo Fernández (César Évora) le celebrarían sus primeros quince años de vida con una lujosa fiesta de XV Años en la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando (2021)".

Aunque Anita adora mucho a su papá, Don Leopoldo, no se imagina que él lleva una doble vida, pues antes de conocer a su madre conoció a Elsa (Yolanda Ventura) con quien se casó y tuvo una hija llamada Sofía (Irán Castillo), que sin saber que son medias hermanas, Sofía es la psicóloga de Anita en su escuela y a quien atiende siempre que la necesita.

No obstante, Leopoldo, no quiere por ningún motivo que ninguna de sus hijas sepa de la existencia de la otra, y por eso, se ha dedicado a salir del bache en el que se mete, cada vez que está a punto de ser descubierto; pero lo que sí no pudo evitar, fue sus dos esposas Elsa e Inés, se hayan dado cuenta de su doble vida.

Motivo por el cual, estaría a punto de ser arruinada su lujosa fiesta de XV Años dentro de la historia de "SOS Me Estoy Enamorando", producida por Lucero Suárez para Televisa; pues si Sofía hubiera asistido a su fiesta, se hubiera arruinado en automático la celebración, ya que se hubiera dado cuenta de su parentesco con ella.

Pero como siempre, el intrépido de Leopoldo Fernández, salió una vez más del problemita y arregló todo para que no le vieran en la fiesta si iba su hija mayor. Para suerte, Sofía y Alberto Muñoz-Cano, no asistió a la fiesta debido a que Diego Miranda (Juan Martín Jáuregui) -su ex esposo-, no le llevó a tiempo a su hijo Federico (Leonardo Herrera), y lo compró con regalos y hamburguesas para que prefiriera quedarse con él. Lo que por supuesto puso fúrica a Sofía.

No obstante, para Leopoldo fue un alivio enterarse que ya no sería necesario seguir fingiendo sentirse mal y no estar en la fiesta con su hija, cuando Alberto Muñoz-Cano (Daniel Arenas), le avisó que no irían a la fiesta por un contratiempo que surgió.

La verdad de la doble vida que Leopoldo Fernández lleva, todavía no sale a la luz del todo, pues lo saben unos cuantos personajes en la telenovela, que lo están ayudando a cubrirle las espaldas para no ser descubierto.

"Qué tal la fiesta de XV de Anita en @sosenamorando. Aquí les dejó unas fotos y videos con Anita y @ap_rojo #cesarevora #césarévora #detrasdecamaras #sosmeestoyenamorando #victoriaviera #actriz #actress #telenovela #quinceaños #xv", se lee en una reciente publicación que hizo la joven actriz Victoria Viera, quien da vida a Anita Fernández Paredes en el melodrama.

En tanto, para seguir viendo más de esta historia de amor y decenas de malos entendidos entre Sofía Fernández y Alberto Muñoz-Cano, no te pierdas "SOS Me Estoy Enamorando", de lunes a viernes a las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas.

