Un clásico de las telenovelas mexicanas está a punto de estrenarse en la pantalla chica de Televisa y con ello, algunos actores que ya tenían tiempo sin figurar en los melodramas de la casa televisora; sin embargo, la elección de los actores para la historia campirana producida por José Alberto 'El Güero' Castro, está dando de qué hablar y ¡promete mucho!, pues la infidelidad, será uno de los temas que se aborde y los actores encargados que llevarán la responsabiliad sobre sus hombros de darle rienda suelta a la pasión desenfrenada, serán Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina.

El público televidente está ansioso de ver en pantalla el próximo estreno de "La Desalmada" y aunque la historia de Televisa está por empezar, ya se han dado a conocer algunos detalles de los personajes que sin duda, marcarán el rumbo del melodrama escrito por Julián Aguilar, Janely Lee e Isabel de Sara, que corresponde a una nueva versión de la telenovela colombiana "La Dama de Troya" (2008).

No es novedad que el productor de melodramas José Alberto 'El Güero' Castro, pone la bala donde pone el ojo, como se dice en el lenguaje coloquial, y que no atiende a otra constante que sus telenovelas, han sido de gran éxito; y todo parece indicar que "La Desalmada" no será la excepción.

Lee también: Marjorie de Sousa se faja y luce delineadas curvas como la villana más buena

Pues sus clásicos como "Teresa" (2010), "Corona de Lágrimas" (2012-2013), "Pasión y Poder" (2015-2016), "Vino el amor" (2016-2017), "Por Amar sin Ley (2018-2019) o "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020) entre otros, a ahora "La Desalmada" (2021) -todas producidas para Televisa-, lo ha posicionado como uno de los grandes productores del melodrama mexicano.

No obstante, ha sido la propia actriz Marjorie de Sousa quien con "La Desalmada", ha marcado su regreso a los melodramas de la televisora de San Ángel, y quien ha dicho en diversas entrevistas que ya le debía un personaje al 'Güero' Castro debido a que la pandemia que se atravesó -aunado a otros proyectos-, compartió en su cuenta oficial de Instagam, un re-post del sitio novelero de la misma red social @noveleandomex de Chema Cortés, las características de los personajes villanescos que tendrán tanto ella como el actor Eduardo Santamarina.

Lee también: José Ron, el apuesto galán de Livia Brito en telenovela La Desalmada

"#Repost @noveleandomex CONOCIENDO A LOS PERSONAJES DE 'LA DESALMADA'.

OCTAVIO TOSCANO (Eduardo Santamarina)

Hombre atractivo, viril, de carácter fuerte y encantador. Finge ser bondadoso y caritativo, cuando en realidad es ambicioso, perverso y ruin. Es adicto al dinero y al poder, el cual busca mostrar y ejercer en todo momento. No se detiene para conseguir lo que quiere. Se formó en el trabajo del campo.

No estudió una carrera, pero tiene mucha experiencia con el ganado y es muy hábil para los negocios. Hoy es uno de los ganaderos más importantes del país. Es propietario de la Hacienda 'El Primor' y de una prolífica empacadora de carne.

Todos dirían que es un hombre ejemplar, pero en el fondo es un gran embaucador. Su talón de Aquiles es su hijo Rafael, por quien daría la vida; por eso se debate entre el deseo y el amor filial. Intenta contenerse, pero su obsesión por Fernanda es más fuerte que todo y decide salirse con la suya de nuevo, pero esta vez con todo en su contra.

JULIA TORREBLANCA DE GALLARDO (Marjorie de Sousa)

Mujer sensual, distinguida, coqueta y muy ambiciosa. Desde joven buscó un marido que la mantuviera rodeada de lujos. Transmitió a su hija Isabela la idea de que el hombre debe ser un proveedor generoso, que dé viajes, lujos y comodidades; y la mujer sólo debe dedicar su tiempo a mimarlo y hacerle agradable la vida.

Se arrepiente de no haber luchado por el amor de Octavio y haber preferido a Germán (Sergio Basáñez), más ahora que quedó en bancarrota. Ahora quiere recuperar a Octavio y darle rienda suelta al deseo y disfrutar de su dinero. Sígueles la pista a partir del 05 de julio, por #LasEstrellas".

El deseo carnal y la pasión por otras parejas, hará que los villanos den un vuelco a la historia protagonizada por Livia Brito y José Ron -mismos que verán latentes su imposibiliad de amarse una vez que éste la conozca y su amor se vea interrumpido por la maldad del personaje de Santamarina.

Para ver esto y mucho más en "La Desalmada", no te pierdas su estreno el próximo lunes 5 de julio a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en