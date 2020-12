La indirecta de la ex de Christian Nodal a Belinda

Antes de que Belinda llegara a la vida de Christian Nodal, el corazón del cantante del regional mexicano ya estaba ocupado, pues tenía un romance con la modelo e hija del director técnico y exfutbolista Daniel Guzmán, María Fernanda. Y aunque se dice que María Fernanda y Nodal comenzaron su romance en el 2019, ambos lo finalizaron en este mismo año.

Meses antes de que culminara el 2019, Christian Nodal y María Fernanda alertaron a sus fans luego de que comenzaran a borrar las imágenes de sus redes sociales, situación que dio pie a que habían terminado su relación. Sin embargo, esto se dio justamente cuando Belinda y Christian Nodal se conocieron.

Pues solo basta recordar que fueron los propios cantantes, quienes revelaron efectivamente que se habían conocido en el 2019 tras coincidir en los Premios de la Radio en Dallas, Texas. Belinda se atrevió a bailarle a Nodal, quien señaló que no le quitaba la mirada de encima y desde entonces la pareja no perdió comunicación, pues ambos quedaron flechados.

“Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio”, relató la intérprete de Amor a primera vista durante una entrevista.

Por su parte, el cantante del regional mexicano dijo: “Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz (México nos reencontramos). A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, expresó durante unaa publicación.

Sin embargo, muchos de los usuarios e internet asociaron a que Belinda había sido la tercera en discordia entre la relación de Christian y María Fernanda. Y aunque la hija del director técnico ha ganado más popularidad en las redes sociales tras su ruptura amorosa con el cantante también ha sido severamente criticada. Mientras que unos se burlan de ella, otros no dudan en admirar su belleza e incluso aseguran que está más bella que Belinda.

Ante tantas especulaciones que han surgido tras la ruptura aamorosa con Nodal, el pasado 14 de diciembre María Fernanda le habría mandado una indirecta a la intérprete de Bella de Traición a través de Twitter. Pues siendo señalada como la tercera en discordia la joven compartió una frase de la poeta, Alejandra Pizarnik que dice:

"En verdad, muchas cosas dejaron de importarme. Y me alegro. Que me roben las maletas y yo pueda viajar con las manos libres". Y aunque María Fernanda ha preferido mantenerse al margen de la situación, muchos de los usuarios de las redes sociales, que la joven le envió está indirecta a la actual novia de Christian Nodal.