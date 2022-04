La foto de Aracely Arámbula con Victoria Ruffo que delata su regreso a Televisa

Tras hacerse cada vez más evidente su posible participación protagónica en el remake de "La Madrastra", desde el inicio del fin de semana pasado, éste es la foto de Aracely Arámbula con Victoria Ruffo que revela su regreso a Televisa.

Y es que, es una realidad que, tras estar grabando la serie "La Rebelión de las Esposas" en la Ciudad de México, Aracely regresó a la televisora de San Ángel, empresa que la vio nacer y crecer como estrella de telenovelas hace 28 años cuando debutó en "Prisionera de Amor" en la que compartió créditos con Maribel Guardia y Saúl Lisazo.

Por lo que desde antes que saliera al aire una entrevista de Sebastián Reséndiz a 'la Chule', ella misma se encargo de compartir a través de sus historias de Instagram, una foto junto a las actrices Victoria Ruffo y Geraldine Bazán, quienes se encuentran en las grabaciones de "Corona de Esperanzas" bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

Lee también: De 'La Doña' a 'La Madrastra'; así sería regreso de Aracely Arámbula a Televisa

Lo que es mucha coincidencia ya que fue la propia Victoria Ruffo quien en 2005 protagonizó dicha telenovela junto a César Évora bajo la producción de Salvador Mejía. Pues se rumora que la visita de Aracely Arámbula a Televisa sería porque está en pláticas con la productora Carmen Armendáriz para protagonizar dicho remake.

No obstante, en su visita al televisora de San Ángel, Aracely Arámbula aprovechó para pasar a saludar a viejos amigos y algunos actores que han sido muy significativos en su vida; pues incluso, 'la Chule' hizo la telenovela "Abrázame Muy Fuerte" (2000-2001) al lado de Ruffo, quien fue su madre en el melodrama hace ya 22 años.

Lee también: Sin pudor alguno, Maribel Guardia muestra su anatomía perfecta en vestido de espalda descubierta

Victoria Ruffo utilizó su cuenta de Instagram para compartir el momento junto a Aracely Arámbula y Geraldine Bazán, a quienes escribió: "Mis hijas hermosas. Las quiero!", que fue replicada por 'la Chule' agregando: "Mi amada Vicky & mi bella mamá en 'Abrázame muy Fuerte', que alegría encontrarnos @victoriaruffo... Compartiendo las hijas con nuestra queen @geraldinebazan.

También fueron compartidos algunos vídeos a través de sus Instagram Stories que al momento ya circulan repetidamente en redes sociales.

Las tres estrellas de televisión se reunieron vestidas todas de negro, lentes oscuros y cubre bocas... pero, ¿Qué andaba haciendo Aracely Arámbula en el salón de belleza? ¿Acaso se sometió a una prueba de imagen para dar vida a María Fernández Acuña de San Román -protagonista de "La Madrastra"? Podría ser, pero por lo pronto la moneda está en el aire.

Así mismo, una entrevista para el programa "Hoy" en la que Aracely Arámbula contó sobre si sus hijos quieren salir a la luz, pero de acuerdo a la actriz, aún quieren permanecer en el anonimato respecto a como son física actualmente.

Por último, es muy posible que la también cantante de la sorpresa a sus seguidores con su regreso a Televisa tras ya no tener exclusividad de Telemundo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!