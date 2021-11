La escena de Si Nos Dejan que se vio en Univisión y Televisa prohibió

A nueve días del estreno en México de la telenovela " Si Nos Dejan ", el personaje protagónico femenino de nombre Alicia Montiel -interpretado por Mayrín Villanueva-, no ha podido borrar de su mente el decepcionante momento cuando vio a su marido Sergio Carranza (Alexis Ayala) en la cama con otra mujer en plena intimidad; escena que Univisión transmitió tal cual en su momento pero Televisa censuró .

La crucial escena que es el punto central de la telenovela y por el que el matrimonio de Sergio Carranza y Alicia Montiel sufre una irreparable fractura que aún no tiene pinta de ser subsanada y menos con la llegada de Martín Guerra (Marcus Ornellas) a la vida de Alicia, quien la ha hecho sentir lo que su marido hace mucho tiempo no hacía.

La traición que ha sufrido Alicia por parte de Sergio con Julieta Lugo (Scartlet Gruber) -su compañera de trabajo y conductora del noticiero que tienen juntos- se ha vuelto un error que pagará muy caro por el resto de su vida.

La intensa escena de "Si Nos Dejan", producción de Carlos Bardasano y W Studios para Televisa y Univisión, tal vez haya pasado desapercibida para muchos, pero no para los curiosos del espectáculo y el melodrama, quienes se dedican a encontrar casi cualquier detalle que haga la diferencia.

Incluso, desde antes de que "La Desalmada" llegara a su fin -telenovela sustituida por ésta- los promocionales de "Si Nos Dejan" empezaron a hacerse presentes durante la programación del Canal de las Estrellas, señal en la que se transmite dicho melodrama y puede ser que tampoco haya sido un punto importante el hecho de que a Scarlet Gruber se le viera parte de uno de sus senos cuando estaba encima de Alexis Ayala.

Pero fue el sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex del fanático del melodrama Chema Cortés, que se encargó de hacer notar esa pequeña gran diferencia entre lo que se vio a través de la señal de Univisión y lo que se vio en Las Estrellas.

"La 'pequeña' censura que sufrió #SiNosDejan en su primer capítulo, exhibido el pasado lunes 1 de noviembre en #LasEstrellas ¿Lo notaron? Créditos del video: #Televisa. #TV # Televisión # Televisión #Post #Instagram #Reel #Reels # México ", se lee en la descripción del clip que hace la comparación entre una y otra escena.

Y de acuerdo a los comentarios de los seguidores de la cuenta de Instagram, algunos notaron el detalle, mientras que otros todavía no logran encontrar el punto central: "¿Por qué la censura?" -pregunta a la que varios seguidores le dieron respuesta-.

"En Univisión no le censuraron", "Aaa pero que tal Amores Verdaderos que ahí a cada rato se la pasaban co **** do"; por otro lado se lee: "Las telenovelas actuales se parecen más a películas porno" o "Noté además de la censura, la falta de expresión de la 'gran protagonista'!" es el comentario de un fan que parece, va dirigido a Mayrín Villanueva y no quedó muy contento con la toma.

En tanto, así es como se ve la escena a través de la señal de Univisión y la del Canal de las Estrellas de Televisa, donde se puede disfrutar de la historia de lunes a viernes a las 9:30 pm.

