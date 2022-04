La escena de Los Ricos También Lloran que Diego Klein compartió con su padre

Tras debutar en México en la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022), el actor Diego Klein ha tenido la fortuna de compartir créditos no sólo con un gran elenco del melodrama, sino que además, hace unos días, se le vio compartir escena con Don Armando Franco, padre en la vida real del actor.

Fue en el capítulo número 37 del pasado martes 12 de abril de la telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión, que Diego Klein jugó como un gran profesional del Tenis al lado del actor Guillermo García Cantú, quien daba y sigue dando vida a Don Alberto Salvatierra, con su padre como contrincante, quien se hacía acompañar de otro jugador.

Incluso, las emociones estuvieron a flor de piel, debido a que fue al finalizar ese partido del torneo de Tenis al que había sido invitado Don Alberto Salvatierra y éste a su vez retó a su hijo postizo Santiago Hinojosa (Diego Klein) -hijo biológico de Daniela Montesinos (Alejandra Barros), pasó lo más inesperado y triste.

Pues justo al terminar uno de los sets del partido, Santiago y Don Alberto se abrazaron para festejar pero tristemente, Don Alberto se desplomó y cayó al suelo sin poderse detener, pues su corazón daba ya sus últimos latidos.

Los paramédicos trataron de revivir a Don Alberto pero nada se pudo hacer. Y todos esos momentos fueron compartidos entre varios actores como Alejandra Barros, Claudia Martín y Sebastián Rulli -protagonistas de la historia-, Thali García, Arturo Barba y Víctor González y otros más, por el propio Diego Klein y su padre en la vida real, Don Armando Franco.

El sitio que compartió las fotografías de Diego Klein con su padre en la vida real, fue la cuenta de Instagram Confesiones de Famosos, cuya descripción se lee: "Sabías que en las escenas del partido de tenis de Santiago y don Alberto en 'Los Ricos También Lloran', también participó el señor Armando Fnranco, padre real de Diego Klein... Fuera de la ficción, tanto Diego como su padre son tenistas profesionales".

Lo que pocos saben es que Diego y su padre son tenistas profesionales y a menudo comparten sus triunfos en dicha disciplina a través del perfil de Instagram del actor.

Al momento, no se sabe si ambos seguirán compartiendo la experiencia de actuar juntos, pues las grabaciones de "Los Ricos También Lloran" ya terminaron hace algunas semanas. Pero para descubrirlo, no te pierdas la telenovela que cada vez se pone mejor, de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

