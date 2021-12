La épica foto de Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras que demuestra su química en Teresa

Hace más una década, las actrices Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras fueron parte del elenco de "Teresa", la telenovela en la que tras salir de la ficción, ambas demostraron con una épica foto, la gran química que tuvieron en la historia de la pantalla chica.

Producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, considerada como uno de los 'goles mejor tirados' a lo largo de su carrera, "Teresa" inició por un elenco de primera, que encabezado por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, han dejado huella a lo largo de casi 13 años.

Por lo que cientos de imágenes circulan en redes sociales y hay una épica foto que sin duda, demuestra la buna química que hubo entre Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras cuando dieron vida a Teresa Chávez Aguirre y Aurora Alcázar Coronel, dos grandes amigas que aunque había un gran abismo económico entre ellas, posteriormente, la envidia de Teresa radicaría por envidias en el amor.

Y es que, ambas se disputarían el amor del Dr. Mariano Sánchez Suárez (Aarón Díaz) de quien Teresa siempre estuvo enamorada pero sus aspiraciones en la vida eran tan altas que mientras él estuviera estudiando, no podría cubrir los gustos y caprichos de la también llamada "Hembra mala".

Pero la situación de Aurora Coronel era distinta, aunque no tenía mamá, su papá la adoraba y la tenía viviendo como una reina, pues era un prestigiado médico, por lo que ella decidió ser enfermera y con ello, el destino la llevó a estar junto al Dr. Mariano Sánchez, quien fue rotundamente despreciado por Teresa Chávez.

Pues aunque lo seguía amando y lo sedujo con su belleza y encantos en varias ocasiones, Teresa envolvió también al prestigiado doctor que se dio cuenta de las verdaderas intensiones de Teresa y decidió darle a Aurora y darse a sí mismo, una oportunidad para amar de nuevo; lo que por supuesto, generó conflictos entre Teresa y Aurora -quienes eran mejores amigas-.

Pero con motivo del cumpleaños número 35 de Ana Brenda Contreras el pasado 24 de diciembre, las imágenes de Angelique Boyer y la actriz juntas, han vuelto a hacerse presentes en redes sociales y no pudo faltar la foto replicada por los fanáticos de ambas estrellas, que sin duda demuestra la amistad y lo bien que se llevaban ambas fuera de los foros de televisión.

"@anabreco hermosa muy feliz cumpleaños, mis mejores deseos a ti en ese día tan especial!! que sigas cumpliendo muchos años más! muchas felicidades y bendiciones", se lee en la descripción de la foto en la que ambas aparecen con una gran sonrisa demostrando su compañerismo y su química cuando hicieron "Teresa" en 2010.

No obstante, Ana Brenda no escatimó y compartió en su perfil personal, una postal en la que se le ve feliz por llegar a otro año más de vida, por lo que se vio muy felicitada por algunos famosos de la farándula y el espectáculo mexicano.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!