La encantadora chica que Gonzalo rechaza por el amor desenfrenado a Fedora en Si Nos Dejan

Dicen que para el amor no hay edad y que la edad es sólo un número cuando de relaciones sentimentales se trata; y ese dicho aplica perfecto en la vida de Gonzalo Carranza y Fedora Montelongo (Carlos Said y Gaby Spanic) de "Si Nos Dejan", quienes se aman con profunda pasión pese a circunstancias que los separan; incluso Gonzalo está dejando ir el amor de Lorena (Claudia Zapata), una chica encantadora, guapa, comprensiva, inteligente, cariñosa, que lo ama y a la que rechaza por el amor desenfrenado que siente por Fedora, una mujer mayor y la mejor amiga de su madre.

Por más intentos que Gonzalo ha hecho para corresponder a su amor por de más declarado por parte de Lorena, él no puede evitar amar ni esconder su amor por Fedora, una mujer de mundo, muchos años mayor que él, que incluso, es la mejor amiga de Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) -madre de Gonzalo-.

La pasión que Fedora siente por los hombres también es inevitable, pues no por nada lleva tres matrimonios fallidos que han terminado en divorcio y dos relaciones actuales que no le están dejando nada bueno en su vida y sí le están acarreando muchos problemas que poco a poco se irán haciendo más grandes al grado de convertirse en una bomba a punto de explotar.

Por su parte, Lorena, quien está haciendo todo porque Gonzalo la acepte y la ame, está dándose cuenta de que su relación con él no tiene futuro, pues hasta el momento de su primera vez, Gonzalo no pudo tener intimidad con ella, y le confiesa que no es por ella, sino por él mismo.

En tanto Gonzalo pone en aprietos a Fedora por su inesperada visita; y es que él va a contarle que no puede estar con Lorena porque la ama a ella, pero desafortunadamente, Samuel Fonseca (José María Galeano), quien es la pareja en turno, confirma sus sospechas, que Fedora tiene otro amante y lo descubre al escuchar la confesión de Gonzalo.

Y además de que Fedora y Gonzalo podrían parecer madre e hijo, muchas otras circunstancias los separan, como los problemas emocionales de Fedora al darse cuenta que está inevitablemente enamorada del hijo de su mejor amiga, la presencia del malvado Samuel -que el exige que retire la denuncia por maltrato físico-, entre otras más.

Las cosas están llegando muy lejos entre Fedora y Gonzalo, y no tardarán mucho tiempo en ser desenmascarados por quienes ya han sido descubiertos en la casa de los Carranza Montiel, cuando los encontraron en una situación comprometedora, como su abuela Eva (Susana Dosamantes) o Yaya (Mónica Sánchez-Navarro) pero que han callado por prudencia.

Para saber qué más pasará en la vida de Lorena, Gonzalo, Fedora y Samuel, no te pierdas "Si Nos Dejan", de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Aquí, la escena en la que Gonzalo es amenazado con una pistola por Samuel, tras escuchar la confesión de amor que le hizo a Fedora Montelongo:

