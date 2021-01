La dolorosa escena que Lucero y Fernando Colunga repitieron

La retranismisión de la exitosa telenovela Soy tu Dueña de Televisa, dio pie a que Lucero, protagonista del melodrama junto a Fernando Colunga, reviviera recuerdos de las emblemáticas escenas de este melodrama lleno de maldad, ambición y engaño, donde finalmente triunfa el amor. Y aunque Fernando Colunga se ha mostrado muy distante al exito que tuvo el pasado 2020 la retransmisión de la novela ha sido Lucero quien ha aprovechado para dar algunos detalles de cómo se grabaron algunas escenas, especialmente una muy dolorosa.

Fue a través de sus redes sociales que Lucero prometió a sus millones de seguidores darles más detalles de las grabaciones de Soy tu Dueña en su canal de Youtube denominado, Mucho que contar, la cual finalizó el pasado 22 de dicimbre del 2020. La ex esposa de Mijares confesó que en la novela sufrió mucho, pues los actores tenían que darse cachetadas de verdad, y aunque reconoció que en una ocasión se desconcentró al que le tocó sufrir fue a Fernando Colunga, pues se repitió varias veces una escena de cachetada.

La estrella de Televisa contó que mientras tuiteaba lo que iba sintiendo al ver las escenas de Soy tu Dueña, en una ocasión una usuaria le preguntó si se tuvo que repetir varias veces una escena de besos, por lo que la actriz le respondió que desafortunadamente no pero si se repitió una escena donde tenía que abofetear a Fernando Colunga.

"En una escena de reclamo le planté una cachetada y para mala suerte tuvimos que repetirla porque me desconcentré, lo cual me dolió mucho, darle dos cachetadas. Para estas escenas hay dos maneras: una, marcarlas y que al tener a tu compañero de frente y vas a golpear su mejilla, simplemente cruzas la mano enfrente de su cara y no le tocas, aunque el actor hace la reacción, pero hay directores que sí les gusta que la bofetada sea real, y en esto que los cuento fue el caso", dijo.

En el video Lucero también aprovechó para hablar de las escenas apasionadas que grabó con el galán de Televisa, pues señaló que fueron muy difíciles pero finalmente se logró el próposito, que todo se viera real.

"Para mí es difícil hacer escenas de intimidad con un actor que no es tu pareja en la vida real, con quien no tienes un lazo sentimental. Últimamente se han hecho escenas más apasionadas y sexies y con Fernando se hicieron con mucho respeto y profesionalismo, toda la gente involucrada quería que los besos parecieran reales y se logró un buen resultado en pantalla".

El video de Lucero generó todo tipo de comentarios, desde que los besos de la cantante y el histrión no eran falsos hasta el que son la pareja perfecta para los melodramas.

“Lucero, aunque haya sido novela, tu Y Fernando realmente querían besarse, eso se noto y se noto de ambos, no sólo de uno, se noto de ambos, los amo”, “Amo esa pareja de Lucero y Colunga, son la mejor, la mejor pareja de las novelas en toda la historia de la televisión, los amo”, “Mi lucero y Fernando Colunga son La mejor pareja Son mis favoritos los amo “, “Yo digo que los besos no fueron actuados”, son algunos de los comentarios en el video de Lucero.

Lucero y Fernando Colunga han protagonizado en dos ocasiones telenovelas; 'Alborada' y 'Soy tu dueña', además de que coincidieron en una tercera ocasión en el melodrama 'Mañana es para siempre', en donde ella es villana y él el galán de la historia.