La desaparecida Allisson Lozz podría quedar ciega.

La desaparecida Allisson Lozz podría perder la vista, así lo confesó en un video que compartieron en el programa Hoy de Televisa, la actriz retirada dio algunas declaraciones de los problemas de salud que afectan ahora a su vida.

Allisson Lozz decidió dejar su carrera como actriz, para formar una familia, se convirtió en Testigos de Jehová y se alejó de todo lo que pudiera distraerla de sus deberes como mamá, esposa y ama de casa.

Ahora Allisson Lozz confiesa que podría perder la vista, por tener la retina muy delgada y sus ojos ovalados y no la han podido operar, en un video expresó como se siente.

"Ya no mis ojitos no me dan, estoy muy ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 años ya no iba a ver nada, faltan dos para que no vea nada, según, sabemos que la tecnología a avanzado" comentó Allisson Lozz en un video que compartió a sus seguidores.