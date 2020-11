La condición que Televisa le puso a Bárbara Mori para ser Rubí

"Rubí" (2004), ha sido una de las historias más encantadoras del mundo de las telenovelas de Televisa, tanto, que incluso ha sido comparada con "Teresa"; pues las dos, tratan el tema de la difícil vida que tienen esas mujeres hermosas que no corren con la suerte de tener una vida de ensueño. En el caso de Bárbara Mori, quien sin duda alguna, ha sido la mejor intérprete de Rubí, y pese al rutoundo éxito del melodrama, la actriz no fue feliz en esa etapa de su vida.

Mori, venía de una familia llena de problemas muy fuertes como son la humillación, la violencia intrafamiliar por parte de su padre, el abandono de su mamá cuando ella apenas era una niña -razón por la que tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos menores-, ante un padre irresponsable que sólo pensaba en él y en sus vicios; esto, contado por la misma actriz en una conferencia para la plataforma TED, cuando fue invitada por la Universidad Iberoamericana de México este 2020.

En su charla, la actriz reveló además, que pese a que era la favorita de Televisa para dar vida a Rubí, Televisa le puso como condición, que firmara un contrato de exclusividad al menos por seis años, lo que la actriz rechazó categóricamente debido a que para ella, su mundo era y sigue siendo el cine.

"El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla, eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos buscarían a alguien más".

Y siguiendo con el relato, Bárbara continuó: "Así que en contra de todos los consejos rechacé la oferta, y me llevé una gran sorpresa cuando aun así accedieron a firmarme solo por ese proyecto”, contó y agregó:

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien”, y aunque acepta haber sido una de las actrices más exitosas de Televisa, Mori, asegura haberse sentido muy sola.

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste”, aseguró la actriz.

Así como un detrás de cámaras -que casi nunca se revela en los programas de televisión y telenovelas-, así era la vida de la actriz, pues tras la imponente mujer que reflejaba ser por su personajes de Rubí, se escondía una mujer falta de amor propio.

“Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito, jamás nos va a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos”, dijo convencida. “A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono”, reveló.

Por otro lado, la ex esposa de Sergio Mayer, descubrió que tenía que conocerse primero ella y descubrir sus fortalezas para salir de ese hoyo en el que estuvo metida por mucho tiempo; situación provocada por sus padres quienes estuvieron a punto de destrozarle la vida. Motivo por el cual, hizo una profunda introspección:

“Entendí que para encontrar la felicidad tenía que mirar hacia adentro… Un día me di cuenta de que estaba llena de patrones de conducta, creencias impuestas por mis padres, mis amigos, la sociedad, estas creencias me dieron una identidad a lo largo de mi vida que me empujo a actuar, muchas veces sin darme cuenta”, contó la histrionisa frente a la cámara..

“Descubrí que no estaba de acuerdo con esas creencias y lo mas importante, que yo tenia el poder de cambiar”. Bárbara aseguró que tras años de meditación finalmente encontró un camino en el que se ha mantenido hasta ahora.

“Empecé a alimentar el amor que hay en mí, y eso me llevó a entrara en contacto con mis emociones, y poco a poco empecé a tomar otro tipo de emociones, lo cual me empujó a vivir nuevas aventuras”, aseguró.

Definitivamente esa determinación y tesón, fueron parte de su éxito como actriz, aunque su baja autoestima la llevara a aceptar un matrimonio con Sergio Mayer, el padre de su hijo Sergio, cuya unión más tarde pondría fin y tierra de por medio. Actualmente, la actriz de 42 años vive su amor con el cineasta mexicano Fernando Rovzar.

