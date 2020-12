La comprometedora foto de Adela Noriega y Fernando Carrillo

Y aunque Fernando Carrillo reveló hace un par de años que se había propuesto matrimonio a Adela Noriega tras enamorarse de ella después de protagonizar la exitosa telenovela, María Isabel, la actriz nunca aceptó que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Sin embargo, hace unos años salió a la luz una comprometedora imagen en la que se les veía a los actores muy cariñosos.

Fue durante una entrevista con Cristina Saralegui, que Adela Noriega reaccionó ante los cuestionamientos de la periodista sobre si ella tuvo un romance con Fernando Carrillo luego de que la revista Teleguía los hubiera captado muy arrinconados en un pasillo de Televisa mientras grababan María Isabel.

Y aunque Cristina Saralegui intentó que Adela Noriega aceptara su romance luego de unas declaraciones de Fernando Carrilo de aquel entonces en donde aceptó que la actriz le gustaba e incluso se ddaban pequeños besos. " Que es una mujer muy noble con sentimientos muy lindos, osea me gusta pero solo somos amigos.Es cierto nos han podido ver agarrados de manos o tal vez dándonos un besito, un piquito, pero es porque somos solteros los dos, somos muy buenos compañeros y vivimos todo el día juntos", dijo.

Lee también: Adela Noriega se desfiguró el rostro por eso se retiró, aseguran

Ante estás declaraciones la protagonsita de Amor Real negó rotundamente que hubiera más que una amistad con el actor, ante el público asistente al show de Cristina, Noriega señaló: " Cuál arrinconada, Fernando es un excelente compañero de trabajo, con unos sentimientos muy lindos, muy tierno, es un niño muy lindo pero solamente somos amigos, entonces si nos invitaron por ahí el romance", dijo.

Luego de años de María Isabel, en el 2018, Fernando Carrillo volvió a ser cuestionado sobre este mismo tema y fue durante una charla con Flor Rubio en el programa Fórmula Espectacular, que el actor puso fin a los rumores y rompió el silencio sobre qué pasó con Adela Noriega.

“Me enamoré perdidamente de Adela, le propuse matrimonio. Me robó el corazón en "María Isabel". “Me llevé a su hermano Alejandro a Los Ángeles, a Beverly Hills, a comprarle un anillo de compromiso”, contó el actor. Sin embargo, el actor también indicó que Adela Noriega le rompió el corazón pues rechazó su propuesta de matrimonio.

“Yo venía sacado de onda con un divorcio de alto perfil en el continente con mi ex esposa y veía en Adela como el clavo más grande que me va a sacar el clavo más chiquito. Además es una mujer hermosa, enigmática, preciosa, talentosa... Me enamoré”,dijo.