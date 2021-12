La cachetada de verdad que Susana González le dio a su hija en Mi Fortuna es Amarte

Se dice que en el mundo de las telenovelas y otras producciones, los golpes y cachetadas siempre -o casi siempre son truqueados-; pero este 2021, durante las grabaciones de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", no fue así. Y es que todo parece indicar que a la actriz Susana González se le pasó la mano con Fernanda Urdapilleta, quien interpreta a su hija mayor Andrea Cantú Robles.

Y es que, la rebeldía de Andrea por no querer renunciar a la buena vida que tenía hasta antes de que su padre Adrián Cantú (Sergio Sendel) las abandonara, le ha hecho cometer bastantes locuras como fugarse con su novio a un departamento que le dio su padre, del que ambos ya fueron desalojados, y las cosas han llegado al límite, pues tras estar separados por el malvado padre de su novio ahora ella ha descubierto que está embarazada.

La reacción de su madre Natalia Robles (Susana González), lejos de ser negativa, la quiere cuidar y proteger porque trae en su vientre a un hermoso ser, pero Andrea está empecinada en hacer las cosas a su manera y ahora ¡hasta de un puente se quiere tirar!

No por nada las reacciones de su mamá, a quien además de quererla mucho, Andrea la hace desvariar con su rebeldía que no tiene explicación ni lógica, por lo que de vez en cuando, se le ha salido darle una cachetada ¡de verdad!

El pasado 30 de noviembre, el productor Nicandro Díaz González que es el líder de "Mi Fortuna es Amarte" que está siendo producida para Televisa, compartió a través de su cuenta de Instagram, el momento de las grabaciones, en el que Susana González, Fernanda Urdapilleta y Daniela Martínez que hace el papel de Regina -la hija y hermana menor de los Cantú Robles- se encuentran en la habitación de un hotel de la Ciudad de México y empieza una discusión entre Natalia y su hija Andrea.

Por lo que a Susana se le sale darle una cachetada que fue de verdad y de la pena que le generó el haberlo hecho tras meterse tanto a su rol, que se hincó ante Fernanda para pedirle perdón por habérsele pasado la mano.

Entre tanto, fue la joven actriz de 23 años -que en su personaje es una niña de familia de apenas 17 años-, dijo ante la cámara de su productor: "Estuvo dura, porque Susana me dijo que no, ¿cómo? que no me iba a dar... y ¡mocos que me dio!".

Aunado a la descripción de dicho clip, se lee por parte de Díaz González: "¿Cómo sigues de la cachetada @fer_uf?... @susanagonzalezdr @danylani. #MiFortunaEsAmarte @mifortunaesamarte @aarvizu2001 @produccion_nicandro".

A lo que la joven actriz respondió: "JAJAJAJAJAJAJAJAJA... imágenes que duelen".

