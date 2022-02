La boda de Sebastián Rulli con famosa actriz que no es Angelique Boyer

Luego de sus múltiples personajes protagónicos, -el último en "Vencer el Pasado" (2021)-, el actor Sebastián Rulli seguirá figurando en la pantalla chica, debido a su nueva telenovela, el remake de "Los Ricos También Lloran", que lleva el mismo nombre. Sin embargo, en las últimas horas, apareció en una boda vestido de novio junto a una famosa actriz que no es Angelique Boyer.

¿De qué se trata?... Pues nada más y nada menos de las que parecen ser las últimas escenas de "Los Ricos También Lloran" que obedecen a su boda con la actriz Claudia Martín en ficción. Ellos llevan sobre sus hombros, la responsabilidad de dar vida a los personajes de Luis Alberto Salvatierra y Mariana Villarreal que en 1979, fueron encarnados por Verónica Castro y Rogelio Guerra.

Y para no pasar desapercibidas, las mismas fueron compartidas por el propio Sebastián Rulli, quien en la vida real tiene una relación sentimental con la actriz Angelique Boyer desde hace prácticamente siete años y medio y con quien incluso, ha compartido créditos protagónicos en cuatro telenovelas de Televisa, la última, "Vencer el Pasado" (2021).

Fueron un par de fotos las que el histrión argentino de 46 años, dejó colgadas de su historias de Instagram que inmediatamente han sido replicadas ya por varios sitios, entre estos, su fanpage (página de fans) @story.srulli (Story Sebastián Rulli).

"Los ricos también lloran! Luís Alberto y Mariana", se lee en el post compartido por dicho perfil, en el que se puede apreciar a Sebastián Rulli junto a Claudia Martín, rodeados por otros famosos que integran el melodrama de La Fábrica de Sueños, producido por Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

Por otro lado, el sitio de Instagram de "Los Ricos También Lloran", ha lanzado un nuevo vídeo promocional del drama en el que aparecen actrices como Fabiola Guajardo que hará el imborrable personaje de Soraya Montenegro -la villana de "María la del Barrio" (1995), segunda versión de la telenovela, interpretado por Itatí Cantoral.

También se puede ver a Azela Robinson (Helena), Alejandra Barros, Guillermo García Cantú (Alberto Salvatierra) y Víctor González, otro de los villanos de la historia.

"La lucha por el poder es la seducción que destruye a quien le estorbe #LosRicosTambiénLloran en su gran estreno este lunes 21 de febrero a las 9:30PM MEX #ConLasEstrellas", se lee en dicho post.

La historia clásica que ha sido recordada como una de las más importantes de Televisa en 70 años, volverá a la pantalla en una nueva versión que promete volver a cautivar al público, en sustitución de "Si Nos Dejan" (2021-2022), protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!