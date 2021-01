La apasionada mirada de Andrés Palacios a Angelique Boyer

Últimamente, Andrés Palacios y Angelique Boyer han acaparado titulares de diversos medios de comunicación debido a que sostienen un amor de ficción, pues ambos son protagonistas de la telenovela de Televisa, Imperio de Mentiras, por lo que ninguno de los dos duda en compartir con sus seguidores imágenes relacionadas al melodrama.

Y es que desde que la novela de Televisa inició, tanto Andrés Palacios como Angelique Boyer han promocionado el melodrama a través de sus redes sociales. Recientemente el actor compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve muy abrazado de Angelique Boyer, a quien mira con profundo amor, miradas que solo forman parte de un amor de ficción.

Ya que el noviazgo entre la bella Angelique Boyer y Sebastián Rulli sigue intacto, ya que la publicación del protagonista de la novela, Amor en custodia, solo fue para dar a conocer que Imperio de Mentiras llegará a su fin el domingo 17 de enero a las 9.00 pm por el Canal de las Estrellas.

Tras ser los protagonistas de la telenovela, Angelique Boyer y Andrés Palacios confesaron que durante los meses que trabajaron juntos hubo una incréible química entre ellos y ante las cámaras y es por eso que cautivaron a los televidentes con su participación en el melodrama.

Pero no todo surge de maravilla detrás de cámaras, ya que Angelique Boyer y Andrés Palacios tuvieron un conflicto debido a que se viera involucrada su maquillista, quien la había acompañado en muchos momentos. “Último lunes de grabación de #imperiodementiras me quedan muchas fotos y al verlas encuentro historias así que. Lunes de anécdota, @monstruo_tapia es LA SIMPÁTICA MAQUILLISTA que me ha acompañado ya en varios proyectos, nuestra amistad crece con los años, hasta que llegó @andrespalaciosd1 y nos separó. Aquí la evidencia. Pero no hubo ojitos que la convencieran de cambiarme por el, @andrespalaciosd1 término acusándome co@juanpabloblanco83 El solo respondió “tomen agua” y fuimos felices el resto de los llamados. Fin.", dijo bromeando la novia de Sebastián Rulli.

Sin embargo este pleito tampoco fue en serio, pues solo se trata de una broma por parte de la protagonista de Teresa, quien causó gracia entre sus colegas y una de ellas fue Andrea Legarreta, quien reaccionó con unos emojis riéndose y no podía faltar el comentario de su querido novio Sebastián Rulli quien se lee que le comentó, “Mi amor tienes que ver más box”.

Pues sin duda los protagonistas conquistaron a los televidentes por su gran papel en la telenovela. "Están haciendo un excelente trabajo, pues tienen al público con deseo de saber en que va a terminar esta historia", "Lo q más me gusta es en las circunstancias en que se enamoraron Elisa y Leo”, “Los amo”, “ Wow lástima que se termina la novela”, fueron algunos de los mensajes que se leen de la publicación de que la novela, la cual ya casi llega a su fin.