La actriz que iba a ser la protagonista de Gata salvaje antes que Marlene Favela

En 2002, Marlene Favela consiguió su primer protagónico en telenovelas y lo hizo en un melodrama que pasó a la historia como uno de los más exitosos y recordados de la televisión latinoamericana: “Gata salvaje”, donde compartió créditos con Mario Cimarro.

Sin embargo, aunque es imposible imaginar a otra actriz en el papel de Rosaura Ríos, originalmente el personaje estaba destinado a otra famosa, que fue considerada para liderar el elenco de esta telenovela antes que Marlene Favela, reveló el escritor Alberto Gómez.

La actriz que iba a ser la protagonista de “Gata salvaje” era una ex Miss Universo y su galán no sería Mario Cimarro, sino que estaba considerado Osvaldo Ríos para ocupar este puesto, no obstante, algo pasó y ninguno de los dos realizó los papeles que estaban planeados para ellos.

¿Quién iba a ser la “Gata salvaje”?

En un post en Instagram para sus fans, Alberto Gómez, escritor de este melodrama, reveló que Alicia Machado había sido la elegida para encarnar a Rosaura Ríos en “Gata salvaje” y que el papel fue pensado para ella, mientras que el protagónico masculino recaería en Osvaldo Ríos.

Originalmente, la historia estuvo pensada para que fueran estos dos actores los que liderarían el elenco y el escritor admitió que desarrolló la premisa bajo esa idea, pero a la mera hora las cosas cambiaron y Univision anunció que Alicia Machado y Osvaldo Ríos no estarían en la telenovela “por razones que no vienen al caso”.

“Antes de empezar a escribir ‘Gata salvaje’ mi jefe me informó que los protagonistas de la nueva historia serían Osvaldo Ríos y Alicia Machado, y bajo esa premisa empecé a escribir”, manifestó Alberto Gómez, quien además reveló que después se contactó a un famoso actor mexicano para ser el protagonista, pero ocurrió algo que los hizo desistir.

“Mi jefe Arquímedes Rivero escogió un nuevo galán quien era un muy famoso actor mexicano… Traemos a dicha actor a Miami, le hablamos de la novela y mis jefes lo invitan a almorzar. Durante el almuerzo, él nos pregunta quién es el elenco. Le contamos a quienes teníamos hasta ese momento y él nos dice: ‘haré la novela, pero me gustaría que sacaran a Ariel López Padilla’”, manifestó.

Ese comentario hizo que el productor y el escritor desistieran de trabajar con este actor, de quien no reveló el nombre, pues consideraron que no tenía derecho de juzgar el trabajo de otra persona ni condicionar, y fue justo en esos tiempos que Mario Cimarro acudió a las oficinas de Fonovideo y su actitud simpática y respetuosa le hizo ganarse el papel de Luis Mario Arismendi, el galán de “Gata salvaje”.

“Llegó saludando y con una caja de Torontos repartiendo para todos. Alfredo Schwartz (dueño de Fonovideo) nos dijo que quería que él fuera Luis Mario Arismendi y así fue”. Posteriormente se confirmó a Marlene favela como la protagonista de “Gata salvaje”, melodrama que este 2022 cumple 20 años.

