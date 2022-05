¿La Madrastra o El Maleficio? Aracely Arámbula se quedaría sin villanías de Eduardo Santamarina

Luego de sonar muy fuertes los rumores de la participación del actor Eduardo Santamarina en el remake de "La Madrastra", tras una anterior oferta para protagonizar otro clásico en el que sería un nuevo remake de "El Maleficio" como Enrique de Martino, la actriz Aracely Arámbula se quedaría sin las villanías del histrión, tras al parecer, inclinarse por este melodrama.

Y es que, hace unas semanas, se habló incluso, que, de ser el personaje protagónico masculino, pasaría a ser el villano de "La Madrastra", tras decirse que sería el actor chileno Andrés Palacios, quien completaría el triángulo amoroso de la historia pero como protagonista, tomando la batuta Eduardo Santamarina como el villano de la historia.

Pero hace una semana, ya ha salido a la luz que el esposo de Mayrín Villanueva no será parte del tan esperado melodrama que marcaría el regreso a las telenovelas de Televisa de Aracely Arámbula, pues todo parece indicar que el también villano de "La Desalmada" (2021) volverá a elegir trabajar de nuevo bajo el liderazgo del productor José Alberto 'El Güero' Castro, quien precisamente le dio la oportunidad de coprotagonizar la mencionada y exitosa telenovela -una de las favoritas del 2021-, en el rol del malvado Octavio Toscano.

Lee también: Con Aracely Arámbula como La Madrastra, Angélica Rivera ¡estaría furiosa!, aseguran

De confirmarse la participación del también ex de Itatí Cantoral en "La Madrastra", por un lado, Eduardo Santamarina hubiera regresado a los melodramas junto a Aracely Arámbula, después de que en 1998, ambos compartieron créditos en "Rencor Apasionado" y él figuraba como el galán de la historia y 'la Chule' como la mala del cuento.

Pero por otro lado, el histrión de 53 años, estaría siendo fiel al productor que lo ha cobijado con el gran exitazo que fue "La Desalmada", en la que Eduardo Santamarina le hizo la vida imposible a los personajes de Livia Brito, José Ron, Sergio Basáñez, Marlene Favela y hasta el de Marjorie de Sousa con quien tenía una relación clandestina.

Lee también: Aracely Arámbula, Eduardo Santamarina y Andrés Palacios serían triángulo amoroso de La Madrastra

Y la última actualización sobre el tema de la esperada telenovela "La Madrastra" que obedece a la quinta entrega de La Fábrica de Sueños de Televisa, esta vez bajo la producción de Carmen Armendáriz, ha sido dada a conocer por el canal de YouTube de Leslie Arellanos que compartió el vídeo hace seis días.

Clip que asegura que Eduardo Santamarina ya está confirmado para protagonizar "El Maleficio" que en 1983 fue producida, protagonizada y antagonizada por el propio actor y productor Ernesto Alonso, a quien le llamaban 'El Señor Telenovela'; motivo suficiente para que "se baje del barco" de "La Madrastra" y se pierda la oportunidad de volver a actuar con su amiga Aracely Arámbula.

Así mismo, al momento no está nada confirmado sobre la misma participación de 'la Chule' ni del actor que hace triángulo amoroso con Eva Cedeño y Gabriel Soto en "Amor Dividido Entre Dos Mundos". Por lo que habrá que seguir esperando unos días más a que el proyecto se confirme, al igual que el elenco y demás detalles.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!