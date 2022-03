La Herencia, Un Legado de Amor combinará el poderío de la ciudad con la originalidad del campo

Antes de su estreno, la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor", ya está marcando tendencia siendo toda un promesa de Televisa para este 2022. Pues la historia ya ha marcado territorio con su sello de sofisticación, elegancia y poder; y el lado que ya comienza a gustar como el de la originalidad del campo.

"La Herencia, Un Legado de Amor", es un remake de la telenovela chilena "Hijos Del Monte" de Víctor Carrasco, cuya última adaptación se realizó por Telemundo en 2011 bajo el título de "Los herederos Del Monte" y este 2022, bajo la producción de Roy Rojas y Juan Osorio para Televisa Univisión, han literalmente echado la casa por la ventana para el prometedor proyecto.

Y es que, desde la belleza y experiencia de actrices como Michelle Renaud -la protagonista-, como Elizabeth Álvarez que de nuevo cautivará con sus villanías, o el particular estilo de Tiaré Scanda, quien ahora será rubia, la historia promete dar mucho.

Las primeras escenas que ya se han revelado en los avances del melodrama, muestran esa combinación de la sofisticación y la originalidad de la historias que por lo visto, estará dividida en dos escenarios totalmente diferentes, aunque igual de imponentes cada uno.

Lo primero que se ve es que la rivalidad surgirá a raíz de la muerte de Severiano del Monte (Leonardo Daniel), el patriarca de la familia Del Monte, entre sus seis hijos (la protagonista y los cinco galanes), y aunque el interés por el poder y el dinero estén de manifiesto, es un hecho que el amor no podrá negarse o esconderse luego del inevitable click que harán Sara con Juan y Pedro del monte, el principal triángulo amoroso de la telenovela -Michelle Renaud, Matías Novoa y Daniel Elbittar-.

Pero la intervención de Elizabeth Álvarez será clave para hacerle ver a Sara del Monte (Renaud) que debe aprender a dominar el juego de los hombres, quienes dominan el entorno de sus vidas que tarde o temprano coincidirán. El actor Sergio Basáñez será otra pieza clave, pues como abogado de la familia, tiene total acceso a las cuentas de la familia.

La producción realizada para Televisa Univisión, ha estrenado un nuevo tráiler en el que se puede ver que el interés será lo que moverá las piezas y Pedro (Elbittar) será la sombra de Juan del Monte (Novoa), pero no sólo eso, pues le hará ver su suerte queriendo quitarle el lugar que su padre dejó a cada quien así como el amor de la mujer que ama.

"La Herencia, Un Legado de Amor" ya tiene fecha de estreno y será el próximo lunes 28 de marzo que llegue a la pantalla chica de Televisa en México a través del Canal de las Estrellas. Y se podrá disfrutar de lunes a viernes a las 8:30 pm.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!