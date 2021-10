La Desalmada tendrá dos finales; así lo reveló José Alberto Castro, su productor

¡Está en su última semana!... ¡Sí, el próximo viernes 29 de octubre, "La Desalmada" llegará a su fin!... La sorpresa para todos, será que José Alberto 'El Güero' Castro ha revelado que para la historia que ha cautivado tanto a los televidentes de México y ahora Estados Unidos, se grabaron dos finales.

Pues la noticia de que podría haber una segunda temporada de "La Desalmada" dicho hace algunas semanas por el propio hermano de Verónica Castro, no es la única buena nueva que hay sobre el melodrama que ha encantado al público con más de 4 millones de audiencia casi cada noche.

Tal y como lo hiciera con las inolvidables historias como "Rubí" (2004) y "Teresa" (2010) el productor de Televisa ha revelado que "La Desalmada" no fue la excepción y bajo su particular sello, hay dos opciones de final, que aún se desconocen pero que posiblemente en los próximos meses se puedan disfrutar.

A la par del rotundo éxito que sigue teniendo la historia de tipo campirano producida este 2021, su productor contó en entrevista con Mezcal TV sus planes para el melodrama:

"Los resultados han sido muy buenos, estamos valorando la posibilidad de ver si tenemos forma de hacer un spin-off o una segunda parte de la historia"; 'El Güero' Castro también habló sobre su elenco, mismo al que le gustaría tener en una segunda parte.

"Se ha estado trabajando con el equipo de escritores, he estado también viendo la disponibilidad y posibilidad de tener al elenco nuevamente; eso nos dará la oportunidad de ver si se puede llevar a cabo o no. Y si fuera el caso, sería a finales del próximo año (2022)".

El productor de Televisa también dijo que de concretarse una segunda temporada, la historia no se vería afectada o alteraría uno de los dos finales que se podrán ver este próximo viernes 29 de octubre.

"Creo que el cierre de la novela salió un cierre fuerte, espero que lo vayan a disfrutar y ya después me regañarán o me sigan posteriormente con ella. Siempre el hecho de dejar un 'cliffhanger' (suspenso) es importante para un cierre. A veces les ha gustado, a veces me han regañado; por ejemplo, con 'Rubí' cuando di una opción a eso, la mitad le encantó y la otra mitad me regañaba. Con 'Teresa' hice tres finales diferentes", recapituló.

"De 'La Desalmada' preparamos dos diferentes finales; todavía no se cuál de los dos vamos a mandar, depende mucho de la respuesta de la audiencia, depende mucho de lo que percibimos en los 'focus group' (grupos de enfoque), depende mucho cómo se va comportando con los personajes la historia y la gente", apuntó el productor.

Por otro lado, no hay que olvidar, que pese al problema que se ha vuelto imborrable, que tuvo la actriz Livia Brito en playas del suroeste mexicano con un fotógrafo por captarla sin permiso, "La Desalmada", telenovela que protagoniza con José Ron, ha superado aquella mancha en su carrera artística de la cubana y aunque el asunto no ha sido olvidado del todo, el drama producido por José Alberto 'El Güero' Castro, ha logrado distraer un poco la atención a lo ocurrido durante el 2020; lo que podría ser benéfico para la actriz.

Por lo pronto, no te pierdas "La Desalmada" en sus últimos capítulos esta semana a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

