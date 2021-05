Tras figurar en 13 melodramas y volver a la pantalla chica después de algunos años, el actor Kuno Becker regresó con el pie derecho a Televisa, para interpretar a uno de los villanos más marcados en las producciones de los últimos años. Su participación como el villano principal de la telenovela "Fuego Ardiente", ha dejado huella entre los fanáticos de la historia. Y es que, recientemente ha puesto fin a la vida de su padre Dante Ferrer, personaje interpretado por el primer actor Fernando Ciangherotti.

Su obsesión por el dinero y el poder, le han hecho cometer bastantes atrocidades a Joaquín Ferrer (Kuno Becker), desde mandar matar a los padres de Alexa Gamba (Mariana Torres), la mujer que después sería su novia y luego esposa así como provocar un asalto a la misma, dejándola imposibilitada para bailar -lo que más le gusta hacer-.

También ha acabado con la vida de quienes se han interpuesto en su camino para llevar a cabo sus planes malévolos de continuar siendo "El Halcón", como se hace llamar en el bajo mundo de los negocios sucios de la falsificación de dinero, lo que le ha permitido mantener decorosamente a su familia.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

Su error más grande, y por el que está siendo investigado por la policía y por algunos otros personajes de la historia, fue haber asesinado de un golpe a su primo Adriano Carmona Ferrer (Sebastián Poza), lo que cambió el rumbo del melodrama y claro, se ha ganado el desprecio de todos.

Su padre Dante Ferrer, decidió sacarlo de su testamento cuando se enteró que éste no había terminado con el negocio de la falsificación de dinero; por lo que repudia su actitud y rechaza categóricamente que se siga desenvolviendo en ese ambiente. Mientras tanto, Joaquín Ferrer sigue haciendo crecer el negocio.

Y no fue lo peor para Joaquín, pues además de sacarlo de su testamento, Dante decide vender la casona Ferrer sin consultarle sus planes; lo que enfurece a éste y decide ponerle fin a esta situación que lo rebasa, y consciente de sus sentimientos en ese momento, mata a su padre.

Lee también: Aseguran que Kuno Becker casi golpea a compañero por actriz de Fuego Ardiente

La magistral escena causó dolor, nostalgia, angustia y sorpresa para los televidentes fanáticos de la historia; pues al ver acabado a Dante por la enfermedad que poco a poco lo iba debilitando cada vez más, al ver fundidos en un abrazo en el que ambos se dicen cuánto se aman y se piden perdón, Joaquín no se toca el corazón y le da lo que podría considerarse como 'el abrazo de Judas', pues lo asfixia con sus manos hasta que Dante se desvanece y ambos terminan en el suelo.

La de telenovela de este 2021, producida por Carlos Moreno Laguillo, ha sido un boom, entre los televidentes de la historia. Y es a través de la cuenta oficial de Instagram del melodrama, que las reacciones del público no se han hecho esperar, luego de ver el detrás de camáras de la dolorosa escena, así como después de leer la descripción:

"Dante vende la casona y le pide perdón a Joaquín, sin imaginar que ese abrazo de amor terminaría con su vida. @fernandociangherotti ha sido un honor tenerte como parte de este talentoso elenco. No te pierdas los #ÚltimosCapítulos de #FuegoArdiente #ConLasEstrellas".

Las actrices Yolanda Ventura (Pilar Ferrer) quien interpreta a la esposa de Dante Ferrer escribió: "Escenón!!"; por su parte Lorena Álvarez (quien interpreta a la madre de Katya), no dejó de expresar su admiración por quienes hicieron posible el momento: "Qué bárbaros, escenón!!!!!

@fernando.ciangherotti @kunobp braaavo!!! Impecables!!!!".

Así reaccionó el público: "La mejor novela que he visto. Gracias a todo su elenco. Buenísima. Los adoro a todos. Abrazos desde Venezuela", "Que en paz descanse Dante Ferrer. GRACIAS POR DANTE FERRER A FERNANDO CIANGUEROTTI, LO HIZO MAGNÍFICO", "No lo puedo creer hasta donde llegará Joaquín", "Que gran telenovela, la verdad hicieron un excelente trabajo", "Que escena tan increible!!!... hace mucho que no veía algo así, Gracias!!!", entre muchos otros comentarios.

Aquí, la escena de la muerte de Dante Ferrer en "Fuego Ardiente", que se puede ver de lunes a viernes a las 6:30 pm, a través del Canal de las Estrellas.