La vida del actor, Arturo Peniche se encuentra en el ojo del huracán por su repentino divorcio con su esposa, Gaby Ortiz después de estar años juntos, pero sus hijos Brandon y Khiabet Peniche se han mantenido al margen de la situación.

Khiabet, es la guapa hija del actor Arturo Peniche que pocos conocen, tiene un hijo pero sigue luciendo muy bien, esta muy apegada a su padre y a toda su familia.

Hace algunos meses publicó un emotivo mensaje que resaltaba la importancia de la familia: La familia es la familia ... hace algunos ayeres con mis amores , me siento muy bendecida por tenerlos en mi vida, los amo.

Su pequeño hijo, ha sido su compañero en la cuarentena, es una mujer muy divertida y le encanta salir a caminar al bosque o lugares playeros.

"Mi compañero de cuarentena es un pingoooo!!! Cómo le hacen las que tienen más de uno he ?? Cuéntenme porque estoy a punto de volverme loca." Escribió Khiabet hace algunas semanas.

Qué ha pasado con la separación de Arturo Peniche con su esposa

Sharis Cid fue acusada de ser la tercera en discordia, pero ella se defendió ante Ventaneando y dijo que la involucraron en todo esto, no por que sea guapa, si no por que no tienen nada más que decir de la separación de Arturo Peniche con su esposa y quieren seguir haciendo nota del tema.

Sharis Cid dijo que Gaby Ortiz, es su amiga y que también tiene una buena relación con Arturo Peniche, les pidió respeto y no volverla a involucrar en ese triangulo amoroso.

Arturo Peniche declaró con Mara Patricia Castañeda que la pandemia terminó con muchas cosas que tenía, entre ellos su matrimonio, por que su esposa no reconoce lo que hace por ella y no quiso exponerse al Covid-19 ya que Gaby, tenía Coronavirus y solo podía verla por medio de un cristal.

Arturo Peniche dijo que ama la vida y tomó la decisión de hacerse a un lado por que sentía que estorbaba en la vida de su esposa, que la ama tanto que prefiere alejarse, que sentir que no es un hombre que vale la pena.

Pero los rumores de que estaba enfermo de coronavirus, le hicieron perder dos programas, así que pidió a Fabián Lavalle, que dijera la verdad y se retractara de lo que había dicho.

