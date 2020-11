Kenia Os y su pésimo disfraz de Barbie

Kenia Os se disfrazó de ‘Barbie’, la cual se ha visto involucrada en dimes y diretes en las últimas semanas, después de haber lanzado el video musical de su tema ‘Te Odio’.

Canción de la youtuber, que ha sido un tema de conversación, en las redes sociales, en Twitter tiene más de 63 mil retwits y en YouTube alcanza los 2.5 millones de reproducciones, haciendo tendencia.

La interprete de ‘Cocteles’ se disfrazó de Barbie, por lo tanto las críticas de los usuarios en las redes no se hicieron esperar, ya que comentaron que no le quedaba nada bien la caracterización.

Resulta que Kenia Os, realizó una publicación en su Instagram, en la fotografía luce con mini bolsa rosa pastel, un abrigo tipo torerita de peluche, zapatillas de tirantes de charol en un tono blanco, una tiara en el cabello del mismo material de su abrigo, un vestido con tela tipo látex con la leyenda ‘Barbie’ en la parte inferior y un maquillaje donde se caracteriza en los tonos pastel particulares de ’Barbie’.

Pero lo que desato las críticas y burlas a la cantante, youtuber, fue la peluca que lucio, misma que no fue de buen gusto para los seguidores de instagram y es que la peluca no era rubia como el cabello de la original Barbie.

La famosa peluca era color naranja casi rubio, no le quedaba nada bien, y los fans de Kenia Os, no se hicieron esperar para dar su opinión, la cosa no termina ahí, la cantante ha eliminado todos los comentarios negativos de dicha publicación.

Kenia Os, es de la favoritas en las redes, ya que en cuenta oficial de instagram tiene alrededor de 8 millones y 200 mil seguidores respectivamente y es que son sus fans los cuales hacen lucir muy bien a su idolo.

