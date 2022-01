Karyme Lozano y Sergio Goyri regresan juntos protagonizando Niña Amada Mía

Luego de más de una década de ser producida por Angelli Nesma para Televisa en 2003, "Niña Amada Mía" -telenovela protagonizada por Karyme Lozano y Sergio Goyri-, volverá a la pantalla chica a través de la señal de Tlnovelas, próximamente este 2022.

La buena noticia circula ya en redes sociales, y entre varios sitios telenoveleros que la anunciaron, fue dada a conocer por el administrado por Chema Cortés, @noveleandomex, con una postal de Karyme Lozano y Sergio Goyri como la pareja protagónica.

No obstante, aunque ambos ya venían de protagonizar o antagonizar otros melodramas, la producción también está conformada por el primer actor Eric del Castillo, quien hacía el papel del malvado y estricto padre de las tres chicas que sin importarles nada, buscarían el amor a costa de lo que sea.

La actriz Ludwika Paleta que venía de protagonizar "Amigas y Rivales" en 2001, así como de hacer cine en 2003, figuró con una de las protagonistas del melodrama, haciendo pareja con el actor Julio Mannino quien venía de hacer "Por un Beso" con la misma productora entre 2000-2001.

Por otro lado, y una de las parejas que más llamó la atención por su diferencia de edades fue la que protagonizaron Mayrín Villanueva que también venía de hacer "Amigas y Rivales" en un personaje secundario, junto al experimentado actor Otto Sirgo, quien además de parecer su padre, el histrión había participado anteriormente en la telenovela juvenil "El Juego de la Vida" (2001-2002).

"#NiñaAmadaMía vuelve al canal #Tlnovelas por primera vez en alta definición, protagonizada por Karyme Lozano, Sergio Goyri, Ludwika Paleta y Mayrín Villanueva. Una historia de tres hermanas que lucharán por el amor de su vida. No te la pierdas a partir de febrero", se lee en la descripción de la publicación de @noveleandomex.

El melodrama sustituirá a la telenovela que actualmente se transmite desde hace algunos meses, "Caer en Tentación" protagonizada por Silvia Navarro, Carlos Ferro, Adriana Louvier y Gabriel Soto que inició en noviembre de 2021, por lo que "Rubí", la serie, se pospone.

Por otro lado, cabe señalar que "Niña Amada Mía", fue la primera telenovela de principios de los años 2000 que fue grabada en alta definición, por lo que se podrá ver con nitidez. Será durante el mes de febrero que Karyme Lozano, Sergio Goyri, Ludwika Paleta, Julio Mannino, Mayrín Villanueva, Otto Sirgo y Eric del Castillo, volverán a enamorar al público telenovelero.

