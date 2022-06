Karyme Lozano y Arturo Peniche harán pareja en la telenovela Mi Secreto

Tras darse a conocer que a ocho años de estar fuera de los foros de Televisa, la actriz Karyme Lozano, que luego de su personaje protagónico en "Quiero Amarte" (2013-2014) junto a Cristián de la Fuente, está de vuelta en los foros de la televisora, se ha revelado recientemente que será pareja del actor Arturo Peniche en la telenovela "Mi Secreto", recién presentada.

Carlos Moreno Laguillo tendrá a su cargo esta producción luego de su éxito en pantalla y redes sociales "Fuego Ardiente" (2021); y luego de presentar a los cuatro protagonistas jóvenes de la historia como son Diego Klein, Macarena García, Isidora Vives y Andrés Baida, se ha sabido de otros actores que se integran al elenco.

Entre ellos, el primer actor Eric del Castillo -en su regreso a Televisa-, a quien no se le veía en los melodramas desde el 2017, cuando dio vida al Sr. Hugo Aguilar en "Mi Marido Tiene Familia" y Fernando Ciangherotti que participó en "Fuego Ardiente", proyecto con el que también marcó su regreso a la empresa, y propiamente Arturo Peniche.

Ésta no será la primera vez que Karyme Lozano y Arturo Peniche trabajen al lado de Carlos Moreno Laguillo, pues además de que ella protagonizó la romántica telenovela "Quiero Amarte" el actor -padre de Brandon Peniche-, también lo hizo últimamente en "Fuego Ardiente" como el comandante Alfonso Juárez.

Pese a que Peniche tiene en su haber 51 melodramas que ha protagonizado, antagonizado y ha interpretado a un personaje secundario o al galán de la telenovela, no le ha tocado coincidir en los foros de televisión en un mismo proyecto con Karyme Lozano, quien además, tras su éxito en pantalla en varias telenovelas (doce en total), decidió hacer una pausa en su carrera artística.

Y este 2022, serán una pareja madura que tendrán que lidiar con las problemáticas que vivien los personajes juveniles de la historia que en un primer momento, Moreno Laguillo dejó ver como "La Impostora" que es remake de "Ha Llegado una Intrusa" (1974) de la escritora Marissa Garrido (QEPD).

Y tras la presentación del melodrama a la prensa, el primero en anunciar la participación de estos dos actores, fue el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, cuya descripción de su publicación se lee:

"¡ENTÉRATE! Karyme Lozano y Arturo Peniche serán la pareja madura protagónica en la nueva telenovela de Televisa Univisión #MiSecreto, producción de Carlos Moreno Laguillo".

A "Mi Secreto", también se han unido actores como Eduardo Palacios, Laura Vignatti, Ana Paula Martínez, Rocío Reyna, Luis Fernando Peña y la primera actriz Alma Delfina en su gran regreso a Televisa, la llamada Fábrica de Sueños.

