Karyme Lozano revela los terribles momentos que vivió como actriz

Pese a que Karyme Lozano se alejó del mundo de las novelas en el año 2014, es una de las actrices más recordadas gracias a los diversos proyectos en los que participó desde 1995. Recientemente la mexicana se volvió tendencia en las redes sociales tras revelar los terribles momentos que vivió siendo actriz.

Fue durante una entrevista exclusiva con Luis Alfonso Borrego para Suelta la Sopa, que la protagonista de telenovelas como Niña amada mía, Soñar no cuesta nada o Amar sin límites, que abrió su corazón y confesó que tras ser una afamada protagonista, esto no la hacía sentirse plena ni satisfecha, además de los horribles momentos de acoso sexual que sufrió mientras grababa escenas de melodramas.

Y aunque Karyme Lozano aún sigue activa en el cine, dejó entrever que jamás volverá al mundo de las telenovelas, pues recuerda perfectamente cuando todos los días llegaba a su casa llorando y sintiendose impotente ante el acoso que sufría y que nadie hacía nada.

Desde muy joven la actriz de 43 años tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles que han puesto a prueba su valentía y ganas de salir adelante; convertirse en madre a la edad de 19 años y el tener que lidiar con compañeros de novelas que la acosaban. Y aunque durante la entrevista no señaló directamente quien de los actores se quiso sobrepasar con ella, dejó entrever que Cristián de la Fuente fue uno de los artistas que la incomodaron.

Al ser cuestionada sobre si tuvo algunas diferencias con el actor chileno mientras grababan Quiero Amarte, pues se rumoraba que su religión no le permitía grabar escenas de besos ni de cama, la actriz indicó que eso era totalmente falso. "Eso es mentira, en esa novela ocurrió algo muy extrano que prefiero decir muchos detalles, es como yo le digo a la gente vean la telenovela, si hay besos, son besos actuados", señaló.

Respecto a las escenas de cama, la actriz de cine confesó que si pidió una doble, pues Nicole Kidman y otras artistas lo hacen y no tiene nada de malo. En cuánto a la química que hubo con Cristián de la Fuente en la telenovela Soñar No Cuesta Nada, técnica que quisieron aplicar los productores en Quiero Amarte, sin embargo, no se logró el mismo resultado, Karyme Lozano aseguró que el resultado final es el que cuenta, pues la novela fue un éxito, pero para ella fue un martirio.

"Yo si te voy a decir que no la pase bien y si también te voy a decir que es triste que en México el MeToo no funciona, si tu llegas a tener la valentía de llegar y estás a punto de hablar o estás hablando algo y luego que ni siquiera te apoyen y luego se burlen de ti, y luego llegaron a haber comentarios como, pues a mí que me acose fulanito, pues hay estpa bien buenote", señaló Lozano.

Al ser cuestionada si eso había pasado con Cristián de la Fuente la actriz respondió: "No yo no estoy diciendo que haya sido él especificamente nada más, pero me llegó a pasar, se vino una vola de ataques, que yo todos los días, todos los días llegaba a mi casa llorando", indicó la famosa.

Para finalizar la entrevista, Karyme Lozano, confesó que no sólo vivió estos terribles momentos con una sola persona, pues hasta altos ejecutivos la acosaban. " Pero fue terrible, no fue solo un nivel con una persona, fue a nivel ejecutivo a nivel producción y a nivel de actores.