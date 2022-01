Aunque mucho se ha rumorado que dentro de la producción de "Amor Dividido Entre Dos Mundos", las actrices Eva Cedeño e Irina Baeva, han tenido problemas por celos de la rusa; pues su novio en la vida real, Gabriel Soto, hará pareja con Eva, lo que supone dichos problemas en la producción. Pero todo parece indicar que no es así, pues ¡juntas! dan tips para mantener un amor a distancia.

Abril Moreno y Debra Puig son los roles que desempeñarán Eva Cedeño e Irina Baeva respectivamente en la producción de Angelli Nesma Medina para Televisa este 2022. No obstante, el público ha expresado su descontento por verlas dar tips para mantener un amor a distancia y no desfallecer.

Sin embargo, ambas actrices trabajaron con empeño para poder hacer esta práctica, que sin duda, literalmente ha alborotado a los internautas de las redes sociales. A través de un vídeo titulado "Guía para relaciones a distancia", Eva Cedeño e Irina Baeva proponen 6 tips para que a pesar de la distancia en una relación sentimental, se pueda seguir manteniendo como si fuera algo más presencial.

"¿Tienes alguna relación a distancia? No te preocupes, @evacedenor e @irinabaeva nos dan sus mejores tips para que el amor perdure a pesar de la lejanía #AmorDividido" se lee en la descripción del clip en la cuenta de Instagram, de "Amor Dividido".

"Hola a todos, yo soy Eva Cedeño... Yo soy Irina Baeva y juntas preparamos esta guía para que la distancia no afecte tu relación. Qué bonito es encontrar al verdadero amor, ¿No lo crees, Eva? ¡Obvio, ese sentimiento que tienes cuando ves a esa persona -de maripositas en el estómago, es incomparable!... O ¿Qué tal el primer beso o la primera cita, ¡o el primer viaje juntos!?... ¡Claro!, aunque no todo es miel sobre hojuelas, eh, a veces hay momentitos complicados"...

"Así como por ejemplo le pasará a Abril y a Debra en 'Amor Divido'. Y es algo por lo que muchas parejas están pasando hoy en día... ¿Qué te parece si les damos algunos conseguitos para que en sus casas los sigan y el amor sea más fuerte que la distancia? Me parece perfecto, comencemos".

1. Confía en tu pareja, 2. Comuníquense continuamente, 3. Planeen un viaje juntos, 4. Sé empático con las labores de tu pareja, 5. Sé detallista y 6. Encuentran actividades que los unan, son los consejos prácticos que el par de famosas que se cree, viven en disputa por el amor de Gabriel Soto en la vida real, han dado a los fanáticos de "Amor Dividido Entre Dos Mundos".

No obstante, los internautas han reaccionado desfavorablemente a dicho clip de la producción de Angelli Nesma Medina, pues los comentarios no han parado a partir de la publicación; algunos se leen: "Que ironía dar esos consejos cuando a los terceros no les importa estar de saleros ni al marido la familia!", "No hay moral".

"Está bien. Obvio que hasta hay horarios para los bots y páginas de las fans de Irina, por lo visto no están en servicio o funcionando en estas horasss... A Irina le inflan el ego; es bien sabido que su Imagen está en el piso, aquí en México no es de nuestro agrado, muchos del público opinamos lo mismo... Cansan con esta pareja de Irina y el Soto.. no tienen carisma ni talento y esta mujer tan joven, qué flojera que dependa de Soto para que le den trabajo. Lo único donde sale sola es en las pocas portadas que hace para hablar de su boda. No tiene otro tema de que hablar!".

O "No entiendo cómo esta mujer puede estar dando consejos de como mantener una relación cuando fue la amante, #irinabaeva no tiene ni tres dedos de frente, ubícate, hace 5 años atrás, estabas a escondidas maltratando con tu acoso y ciberbulling a una mujer decente, nadie quiere ver a #irinabaeva", son los comentarios nada alentadores para la actriz rusa de 29 años de edad.

Mientras tanto, Eva Cedeño e Irina Baeva invitaron a ver el inicio de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" el próximo lunes 17 de enero de 2022, por el Canal de las Estrellas.

