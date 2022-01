Julieta saca información al padre de Martín y éste arremete contra Sergio en Si Nos Dejan

Los problemas entre Julieta Lugo y Sergio Carranza (Scarlet Gruber y Alexis Ayala), no sólo son debido a que éste no puede olvidar a Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) -su ex esposa y madre de sus tres hijos-, sino por celos profesionales; pues en su afán de demostrarle que él no es la única estrella que brilla en la pantalla, Julieta manipula y le saca información al padre de Martín Guerra (Marcus Ornellas) y éste arremete contra Sergio en "Si Nos Dejan".

Tras descubrir que su hijo Simón (Manuel Riguezza) no era un santo del todo y que José Rafael Fuentes 'El Cholo' (Alex Perea) no le quitó la vida, Facundo Guerra (Roberto Mateos), padre del hoy occiso y ex funcionario de la policía, soltó la sopa a los medios de comunicación para que el hecho se esclarezca y dejen a 'el Cholo' en paz, pues él no es el culpable del homicidio.

Pero no sería la única vez que Facundo Guerra, también padre de Martín, abriera la boca para decir la verdad y hacer que se les caiga el teatrito a las autoridades. Pues en su vulnerabilidad, se vio envuelto por la habilidad de Julieta Lugo para sacarle toda la información respecto al caso de la muerte de su hijo por el que inculpan erróneamente a 'El Cholo' Fuentes.

Para lograrlo, Julieta acercó de nuevo a Facundo, al alcohol, pues entre su lucha por dejarlo y el caos mental que tiene por descubrir que su hijo con era un santito, éste busca esclarecer los hechos y que se haga justicia, pues empieza a creer que 'el Cholo' no es el culpable.

Julieta cita una segunda vez a Facundo y le invita algunos tragos hasta que le saca toda la verdad; posteriormente lo engaña diciéndole que va a firmar la cuenta de la cantina, cuando en realidad, lo que firmó, fue un documento en el que autoriza que sus declaraciones salgan a la luz.

Cuando Martín Guerra se entera de lo sucedido y de que su padre ha sido manipulado por Julieta, va corriendo al canal donde trabaja Sergio Carranza y se va contra los golpes advirtiéndole que las cosas no se van a quedar así y que él va a pagar por haber sacado información a su padre.

El odio que ambos se tienen en la telenovela "Si Nos Dejan" producida por Carlos Bardasano para Televisa, no es 'de a gratis', pues antes de esa situación, su primer encontronazo fue por Alicia, la ex de Sergio y ahora "pareja" de Martín, quien se dio una segunda oportunidad en el amor, tras descubrir la infidelidad de Sergio con Julieta.

Pero esta vez, Martín ha creído que Sergio no tiene límites y se le fue a los golpes en pleno programa "Con la Verdad por Delante" que conduce el propio Sergio Carranza con Julieta Lugo. Lo que no se imagina, es que fue la misma Julieta la que se valió de sus artimañas para obtener dicha investigación; pero claro, trabajando juntos, cualquiera se pudiera imaginar que todo fue planeado por Sergio.

Y en plena riña, Julieta confiesa que fue ella la que hizo la entrevista a Facundo, y ante sus reclamos por no tener autorización para publicar dicho reportaje, fue la propia Julieta que le enseñó a Sergio la firma de su padre, autorizando que se dijera la verdad, claro, bajo los insumos del alcohol.

Enseguida, Martín reclama a Ángel Rentería 'El Diablo' (Víctor Civeira) quien es el productor general del noticiero, pero la habilidad de Julieta en complicidad del editor del programa, hicieron que los humos se subieran de tono entre Martín y Sergio; aunque sorprendentemente éste no sabía nada, pues todo el día se mantuvo ocupado en un asunto familiar y llegó cinco minutos antes del programa.

Por su parte, Sergio le pregunta a Julieta si esa firma es del padre de Martín y ésta le asegura que es de su puño y letra; pero él le hace ver a su amante que esto les puede ocasionar un problema, lo que no le importa a Julieta, en su afán porque su trabajo le se reconocido.

Las cosas se están poniendo cada vez más fuertes entre Martín Guerra y Sergio Carranza, quienes no descansarán hasta verse derrotados uno al otro. Pero para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "Si Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm po el Canal de las Estrellas.

