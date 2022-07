Julieta pide perdón a Mateo y Sara revela que no es una del Monte en La Herencia

Después de dormir juntos en Santa Catalina, Juan del Monte (Matías Novoa) busca a Sara del Monte (Michelle Renaud) en la oficina y ella le comunica que lo mejor es que ya no viva en la hacienda ni trabajar en la empresa aguacatera del Monte, pues le cuenta que tuvo una discusión muy fuerte con su madre Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) hasta correrla del departamento, y los perdones y las revelaciones salen a la luz en "La Herencia, Un Legado de Amor".

Pero lo cierto es que su pretexto para ya no pertenecer a sus vidas, en realidad es porque Pedro del Monte (Daniel Elbittar) le confesó que ella no es hija de Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel), sino del abogado de la familia, Dante Alamillo (Sergio Basáñez) y no sólo eso, sino que además tiene muy presente la amenaza que Pedro le hizo, sobre que si no se alejaba de ellos, él se encargaría de matara su madre, a ella y al bebé que viene en camino.

Pues le inventa que la discusión fue porque Severiano nunca se olvidó de ella, siempre les dio una manutención y su madre se lo acaba de confirmar, pues en algún momento, Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto), le había dicho. lo mismo. Juan le pide que vuelva, pues ahora que está embarazada no debe estar sola.

Tadeo y la escuela de su padre Pedro

Por otro lado, Beatriz Hernández (Gloria Aura) y Cornelio Pérez (Diego de Erice), se dan cuenta que su hijo, el pequeño Tadeo (Andrés Ruanova), se está comportando de forma muy grosera y que está actuando como Pedro del Monte (su padre biológico) y de quien ha aprendido cosas fuera de lugar, pues desde chiquito, asegura que a él nadie le gana y que él será 'el rey' de la familia del Monte.

Julieta Millán (Paulina Matos) va a hablar con Mateo del Monte (Mauricio Henao), y le pide perdón de nuevo por todo el daño que hizo en la empresa y en la familia, y agradece que Juan no la haya denunciado por haber cometido el fraude de los fertilizantes, haciendo ver que Sara había sido la culpable; pues quiere rehacer su vida al lado de Mateo, darle un padre su hijo y le ha confesado que no se irá jamás de su lado. Él le pide que se vaya a vivir a Santa Catalina con él pero ella le dice que no lo cree conveniente, pues también estará Sara y ella piensa que la odia; aunque Mateo le recuerda que esa también es su casa.

Entre tanto, Juan y Sara charlan sobre la desaparición de Dante Alamillo y Juan le hace saber que todo parece indicar que él tuvo que ver con Victorio y Henry, unos maleantes que le quisieron hacer daño a Sara coludidos con Pedro del Monte. Además, Sara hace un recuento y le cuenta que él estuvo presente en sus cumpleaños, en su graduación y que espera que no esté muerto, pues tiene muchas preguntas qué hacerle.

Ella está a punto de confesarle la verdad, cuando de la nada entran Lucas y Simón (Juan Pablo Gil y Emmanuel Palomares) para informarles que hay mucha gente trabajando en los campos de aguacate del refugio Santa Catalina y Juan se lamenta, pues no se explica por qué, si Aurora Delgado (Lucero Lander) su madre a la que le cedió el refugio, no pudo haber actuado tan rápido, lo que no se imagina es que esas tierras han pasado a ser propiedad de Pedro a partir de que mató a su propia madre biológica envenenándola y torturándola y Simón le advierte que si él no lo denuncia, que lo va a hacer él.

Una sincera propuesta de amor

Julieta le hace ver a Mateo que ahora entiende que la herencia que les dejó Don Severiano del Monte fue un legado de amor. Se deshace en pedirle perdón de nuevo a Mateo y le pregunta si se quiere casar con ella; Mateo se queda mudo.

Sara les hace ver a Simón y Lucas que si Juan le cedió el refugio Santa Catalina a su madre biológica fue para proteger a Pedro de ella, pero Simón le revira diciéndole que Pedro es un traidor y a esos no se les protege, sino que les castiga, además, Pedro se está aprovechando de Juan y lo manipula con todo lo malo que pasaron en su niñez, pues aunque Juan es muy inteligente siempre se ha dejado envolver por el manipulador de Pedro. Una vez más piensan que deben preguntarle a Pedro lo que está pasando, pues se merece el beneficio de la duda. Lucas dice que Patrocinio (un peón de la hacienda) le avisa que sigue llegando más gente a las tierras. En eso se dirigen hacia la hacienda pero Pedro los sorprende detrás de la puerta y pregunta que a dónde van sin él.

Su venganza contra Pedro empieza...

Déborah empieza a hacer efectiva su amenaza a Pedro y se apersona en el bar "Los Adoloridos" de Salvador Pérez (Roberto Blandón) en busca de Cornelio, y tras decirle los demás que no es bienvenida al lugar, ella les dice que va a ayudarlos a vengarse de Pedro...

Por otro lado, los cinco hermanos se reúnen en la oficina de Sara y Simón empieza a reclamarle a Pedro sobre que desde cuándo se ha convertido en un ladrón y éste le contesta que desde que él se convirtió en un traumado por las infidelidades de su padre y Simón le sorraja tremendo trancazo, pues los tienen que separar.

Pedro les asegura que ninguno es digno de llevar el apellido del Monte, y Simón le dice que es él quien no debería llevar dicho apellido. Lucas le dice que ellos están más unidos que nunca, incluyendo a Sara, quien ha luchado por ser parte de la familia, pero Pedro escupe su veneno y se ríe de ella dicendole sarcásticamente que ha sido la más sincera, la más honesta y la más leal de todos, pues lo dice porque ella ya sabe que no es hija de Severiano del Monte, misma revelación que les hace a todos, dejándolos atónitos.

Tras haberse quitado la peluca rubia, Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) sorprende a Bertha Restrepo (Verónica Jaspeado), quien ha sido su empleada doméstica de confianza durante años, y le pregunta qué se hizo en el cabello, ella le dice que se ha quitado años de mentiras de encima y Bertha le aconseja que busque a don Próspero Millán (Julián Gil), y que no lo deje ir tan fácilmente, pues hombres como él hay pocos. Pero en eso se aparece él y Rosa le dice que está cambiando y que quiere volver a ser la mujer de la que él se enamoró, pero cuál es su sorpresa que él le dice que ya es un poco tarde para eso, pues le lleva la demanda de divorcio.

El divorcio

Rosa le dice que no va a oponer resistencia ante esa demanda de divorcio, pero que quiere que sepa que ella lo sigue amando y que si pudiera, devolvería el tiempo para no cometer tantos errores; y Próspero le pregunta: "¿Como amar a Severiano del Monte"?, y ella le asegura que a Severiano nunca lo amó y aunque él no le cree, ella le dice que Dios lo sabe; él se va.

Tras la revelación de Sara, también les informa que ella se aba de enterar y de Pedro se lo dijo; y tras llamarlo cobarde, ventila que él la amenazó con que iba a matarla a ella y a todos sus hermanos, Juan le pregunta si eso es cierto, pero éste lo niega, y pone en duda la credibilidad de Sara. Llorando, Sara les dice que la única que ha perdido tanto, es ella, Pedro se burla diciendo que perdió la herencia pero ella le dice que algo más que eso, una familia.

En tanto, Déborah Portillo les dice a los Cruz y a los Pérez que ella está de su lado y que su presencia en "Los Adoloridos" es para ayudarlos. Pues para ganarle la custodia del niño a Pedro, ellos tendrían que tener información privilegiada para hundirlo y que no pueda ganarles. Cornelio le pregunta qué se refiere y ella les suelta una delicada verdad: "Pedro del Monte es un asesino, mató a Dante Alamillo", y mientras nadie le cree, Modesto se queda pensando...

Tmbién les cuenta que también mató a Henry, un tipo con el que Pedro se coludió para hacerle daño a Sara y para deshacerse de toda prueba, lo mandó al otro mundo, por lo que le dice que es su oportunidad para meterlo a la cárcel y de esa forma ganar la custodia de Tadeo. Éste quiere ir a enfrentar a Pedro pero Adela y Chava lo detienen, pues él quiere ir a buscar las pruebas que lo acusan y Chava le dice que todo cae por su propio peso.

En eso llega Brayan (Christian Ramos) y Chava le pregunta cómo fue que Pedro lo torturó, pues ahora, su principal tema de preocupación es descubrir las maldades de Pedro, y él les cuenta lo que pasó,

Pedro se enfrenta de nuevo a Mateo, Lucas y Simón y hablan de Sara, éste argumenta que Sara se quería ver muy lista escondiendo su origen, pero Lucas le dice que depués e todas sus mentiras, al que no le cree es a él, pues nada le da el derecho de haberla amenazado con matar a su hijo y él vuelve a poner en duda la credibilidad de Sara, pue su hijo es un ángel y él nunca haría eso.

Simón le hace saber que le extraña que a quien le tenga más coraje sea a Sara y no a su madre quien sí es una trepadora pero Sara no. "¿Estás tan enojado porque Sara no te hizo caso?" y Lucas complementa su pregunta con que si está enojado porque él es el único ladrón. Ése se le quiere ir a los golpes que sus hermanos lo protegen. Simón le dice que es igual que Déborah, pero éste le dice que ya no será más una preocupación para él, pues eso no se va a quedar así.

Beatriz y Brandon (André de Regil) van a contarle a Pedro que Tadeo se portó muy mal y hasta destruyó el robot que ganó un concurso en la estancia infantil de la empresa, pero éste les exige que más vale que no le bajen la autoestima a su hijo y lo defiende por su actitud; pues él va a ser el único rey de Santa Catalina.

Rosa acepta que Julieta es hija de Severiano de Monte

Sara y Juan van a ver a Débora en el hotel donde se instaló y le hacen saber que todo mundo conoce la verdad sobre su origen; Juan le reclama por el tipo de madre que es, y ésta le dice que sólo quería un futuro mejor para ella y el bebé. Sara le confiesa que los hermanos del Monte la van a demandar y que no se van a tocar el corazón. Y Déborah les dice llorando que ojalá y sea ella quien pague por su error y no Sara, pues ella fue quien anduvo peleando por la herencia y que incluso, Dante también va a recibir una demanda, pero ella les dice que nadie le quita de la cabeza que Dante Alamillo está muerto y que Juan fue quien lo mató.

Sara le pide que mejor piense cómo le va a hacer para enfrentar la demanda por fraude, pues lo que hizo es un delito y se paga muy caro, ella les dice que de la herencia, ella no iba a recibir nada y que en caso de que ganara migajas, tendría que dárselas a Dante, si no, la mataba.

Modesto le confiesa a Chava que está enfermo de dolor y frustración por no tener el valor de hablar con la verdad con Juan; pero cree que ya es hora de que Pedro pague por todas las que ha hecho.

Por otro lado, Rosa es sorprendida por su hija Julieta, quien le pregunta si es verdad lo que dice el documento que encontró en la caja de cartas que Déborah llevó a su boda y con la cual le arruinó la renovación de votos y se refiere a que ella es hija de Severiano del Monte.

Algo huele mal...

Mientras tanto, Alondra Millán (Esmeralda Gómez), se encuentra con dos de los peones de la hacienda que le comentan que los perros andan muy inquietos, pues vienen del monte y creen que ellos han percibido algo pero no saben qué, Alondra no se queda con las ganas y va a buscar pero tampoco encuentra nada aunque percibe malos olores.

Tras hablar con Déborah, Sara y Juan llegan a la empresa y les confiesan a sus hermanos que efectivamente Sara no sabía que era hija de Dante; ella les pide perdón en nombre de su madre y les pide la oportunidad de seguir trabajando en la empresa. Lucas, Mateo y Simón aceptan, pero Pedro termina con el mágico momento, cuando les revela a todos que Sara es hija de Dante Alamillo.

