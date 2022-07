Julieta le confiesa a su padre y que es hija de Severiano y Pedro mata a Don Agustín en La Herencia

Pedro de Monte (Daniel Elbittar) le reclama a su hermano Juan (Matías Novoa) porque primero cree que en verdad es un torturador y luego que es un asesino; pues éste le asegura que si tuvo algo que ver con la desaparición de Dante Alamillo (Sergio Básáñez), no lo va a perdonar. Pero Pedro se sigue haciendo la víctima y le pregunta cuándo dejó de ser su hermano, pues todos lo han tratado muy mal y a veces siente que hasta les encantaría a todos que él desapareciera, pero Juan le dice que está tan lleno de maldad que no le permite ver la realidad de las cosas y es que él sus hermanos lo siguien amando en "La Herencia, Un Legado de Amor".

Julieta Millán (Paulina Matos) va a hablar con Sara del Monte (Michelle Renaud) en son de paz y le revela que tiene un tumor cerebral y que no quiere tomar ningún tratamiento para no afectar a su bebé, aunque dejarlo es lo que más le duele en el mundo. Sara le da ánimos y le promete que ella verá por su bebé, además de acompañarla hasta el fin; Julieta acepta, sólo que le hace prometerle que nadie va a saber que ella está enferma, pues no quiere ver a nadie sufrir por su partida.

El pequeño Tadeo (Andrés Ruanova) le confiesa a su tío Lucas del Monte (Juan Pablo Gil), que su papá Pedro y su abuelo Modesto [Pérez] (Juan Carlos Barreto) tienen un secreto pero le dice que no sabe cuál es. Por su parte, Modesto de muda de nuevo a la hacienda Santa Catalina, pues Juan lo ha llamado de nuevo y Pedro se molesta, pues no lo quiere ahí, pero Modesto le propone que no se pelen, que no se hagan daño y ni su presencia va a sentir.

Mi verdadero padre es Severiano del Monte

Julieta y su padre Próspero Millán (Julián Gil), se ven en "Los Adoloridos" y ahí se hacen fuertes confesiones, él empieza diciéndole que se va a divorciar de Rosa Millán (Tiaré Scanda) mientras que ella le revela que se va a casar con Mateo del Monte (Mauricio Henao), pero él se niega a dejarla que lo haga, pues no está dispuesto a que sus hijas terminen emparentados con ellos, luego de que su mujer le fue infiel con Severiano del Monte (Leonardo Daniel).

Él intenta convencerla de que no se case con Mateo, pues ella puede sacar adelante a su hijo, además siempre tendrá el apoyo de él que es su padre, pero Julieta ya no puede seguir callando y le confiesa que su verdadero padre es Severiano del Monte, pese a que sabe que la noticia le va a doler mucho a su papá adoptivo.

Le voy a quitar la envidia de tajo

Juan y Modesto se quedan solos y Juan le pregunta de qué se trata el secreto que tiene con Pedro y él le dice que le va a arrancar de tajo la envidia que siente por él, su hermano mayor. Mientras tanto, Simón del Monte va a ver a Sara y le informa que acaba de denunciar a su madre Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) por todo lo que hizo y a ella también, pese a que no sabía que ella no es una del Monte, y Sara lo acepta sin problemas.

Tadeo abre la boca de más y le revela a su tío Juan que su robot se llama Henry como 'el muertito'. En ese momento recibe una llamada del banco, informándole que tienen algo que Dante le dejó, con la consigna de que si en dos semanas no aparecía, se lo entregaran a él.

Mi hija Julieta es hija de Severiano del Monte

Déborah va a pelear con Rosa Gutiérrez y ésta le hace saber que es una tonta, pues durante mucho tiempo tuvo en sus manos las cartas que ella le escribió a Severiano del Monte y nunca las vio, ésta le pregunta qué es lo que tenía que ver y para darle cachetada con guante blanco, Rosa le informa que la prueba de ADN que comprueba que su hija Julieta es hija de Severiano del Monte.

En medio de la discusión, llega Paloma Pérez (Mildred Feuchter) y le informa a Déborah en frente de Rosa, que ya salió la resolución del local que ella les quitó a a mala a los Millán, y el fallo fue en favor de ellos, por lo que esa será otra culpa que Déborah tendrá que pagar ante las autoridades.

Lucas revisa el celular de Pedro

Juan y Lucas apresuran sus planes y planean emboscar a Pedro; éste deja su celular en la mesa y Lucas logra pasarse varias notas de voz a su teléfono y descubre que Pedro tuvo que ver con Henry y con Victoriano, el hombre que le hizo daño a Sara. Ella llega a la hacienda y le dice a Juan que ella piensa que Pedro fue quien le envió los mensajes para extorsionarlo hace tiempo. Juan le pide que la acompañe al banco, pues Dante dejó algo para él.

Vete de la casa

Próspero Millán llega a la casa donde vivía con su familia y la corre, pues le confiesa que ya sabe que Julieta es hija de Severiano del Monte. Éste la cuestiona sobre si sus otras dos hijas sí son de él y ella le asegura que sí. Próspero le dice que le va a dar la oportunidad de que sea ella quien les cuente a sus hijas que Julieta es su media hermana y luego le pide que se largue de su casa. Rosa se queda atónita.

Modesto y Lucas hablan sobre Pedro y descubren algunas maldades de él, pues Lucas le muestra los mensajes que logró extraer del celular de Pedro.

Pedro se deshace de Don Agustín

Don Agustín Cruz (Rafael Inclán) camina por los campos de Santa Catalina y es sorprendido por Pedro y éste se pone con Sansón a las patadas; pues le reclama el mal hijo y hermano que ha sido para todos los del Monte, pero Pedro no se toca el corazón y lo empuja, éste cae y le pide ayuda, pues le duele mucho todo el cuerpo. Lejos de ayudarlo, Pedro le pone un pie encima hasta dejarlo sin oxígeno y lo mata.

Pero para no ser descubierto, le llama inmediatamente a Juan para decirle que se encontró a Don Agustín tirado en la hacienda y que él cree que está muerto.

Las pruebas de Dante

Sara y Juan revisan lo que Dante les dejó en el banco y todas son las pruebas que incriminan a Pedro de todos los fraudes que hizo, no obstante, guardan todo bajo llave y están viendo de qué manera van a descubrir a Pedro pero otra mala noticia llega a sus oídos, que Don Cruz ha fallecido.

