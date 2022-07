Julieta descubre que es una del Monte y Sara se quitará el apellido en La Herencia

Luego de que los hermanos del Monte perdonaran a Sara del Monte (Michelle Renaud) por pelear por una herencia que no le corresponde, Pedro del Monte (Matías Novoa) la pone de nuevo en un aprieto ante ellos, pues éste revela que su verdadero padre es Dante Alamillo (Sergio Basáñez) -el abogado de la familia-; Simón del Monte (Emmanuel Palomares) le cree que ella también se acaba de enterar de la noticia pero ahora quiere demandar a éste y a Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) por mentirles por tantos años en "La Herencia, Un Legado de Amor".

Sara está dispuesta a buscar a la verdad con ellos, pero mientas eso sucede, Simón le pide que empiece por quitarse el apellido del Monte, cosa que Pedro celebra y deja pensando a Juan del Monte (Matías Novoa), quien es la pareja de Sara.

La difícil situación entre los Millán crece cada día más; pues Julieta Millán (Paulina Matos) le reclama a su madre el hecho de que nunca le dijo que ella era hija legítima de Severiano del Monte (Leonardo Daniel) y la amenaza con contárselo a su papá Próspero Millán (Julián Gil) que la crió desde niña; además le pregunta si él sabía que era su padre pero Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) le aclara que si lo hubiera sabido la hubiera heredado; lo que hace que crezca más su indignación, pues nunca se lo dijo porque Próspero la hubiera odiado y Severiano nunca iba a dejar a su mujer, Catalina Arango (Anna Ciocchetti) y Julieta le asegura que la odia.

Mientras tanto, se da de topes porque por culpa de su madre ella parecía una trepadora ante la vista de quienes consideraba su familia y a los que siente que ha perdido, así como también lamenta haber tenido un padre que en vez de darle protección, amor y cariño, siempre la compró con dinero y regalos. Se retira de la sala de juntas y se pone en sus manos para que ellos decidan su destino. Por su parte, Juan les hace ver que agradece que Sara hubiera llegado a sus vidas, pues en ella encontró el amor de pareja. Y como siempre, Pedro se hace la víctima pero Juan se enoja y le restriega que él no ama a nadie, y tras insultar a Sara, Juan le advierte que no soportará ni un insulto más ni a ella ni a sus hermanos y le propina un buen golpe que lo manda al piso.

Lucas del Monte (Juan Pablo Gil), se pone a las órdenes de su hermano Juan para que juntos puedan descubrir a Pedro y planean algunas estrategias para hacerlo caer y confesar todas sus maldades, pues Juan le revela que no sólo es un ladrón sino también un asesino, pues cree que mató a Dante. Mientras, Sara va a pedirle perdón al cuadro de Don Severiano del Monte por haber peleado por una herencia que no le corresponde y Juan la sorprende asegurándole que la ama.

Julieta y Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) se enfrentan en Santa Catalina; Julieta la corre y se hacen de palabras. Simón, Lucas y Mateo (Mauricio Henao) llegan y le aseguran que la van a hundir en la cárcel por todas sus maldades.

Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto) -quien sirvió por tantos años a los del Monte- se arma de valor y va a revelarle a Pedro que él lo vio matar y enterrar a su madre biológica Aurora Delgado (Lucero Lander) y éste lo golpea y le advierte que más vale que se quede callado. En eso llega su hijo, el pequeño Tadeo (Andrés Ruanova) y ambos tratan de ocultar la situación, pero el niño se da cuenta de que algo no está bien y pregunta cuál es el secreto que le tiene que guardar a su papá Pedro para que no le pase nada.

En la hacienda, los hermanos del Monte le revelan a Julieta lo que ha ocasionado la maldad y la ambición de Déborah y Julieta cree que Sara también es culpable pero Juan le dice que ella también fue engañada y Déborah insiste en que fue Dante Alamillo quien la obligó a tramar todo el numerito.

Sara no quiere estar en su departamento que le recuerda a su madre después de haberla corrido pero tampoco puede estar en la hacienda con Juan. Su amiga Beatriz (Gloria Aura) le propone que se va a vivir con ella y tras enterarse de cómo ha sucedido la farsa, Julieta va a hablar con Sara.

Ahora es Julieta la que les tiene reveladoras noticias a los del Monte; tras la discusión de ellos con Déborah, Juan los llama a todos al despacho y Julieta cae desmaya en la sala de la casa. Cuando ella se despierta, Mateo les informa que se van a casar.

Pero no todo es felicidad, pues aunque Mateo le propone matrimonio a Julieta bajo la luna, ella acepta pero le confiesa que está desahuciada, pues tiene cáncer cerebral. Pero acepta casarse con él y le pide que cuide muy bien a su hijo. Se regresan a la habitación de Mateo y se entregan.

Déborah va a buscar a Sara y ésta la rechaza, pues le restriega en la cara que se avergüenza de ser su hija y de Dante, además de reiterarle que es una mala madre. Ésta le quiere dar una bofetada pero Sara la detiene.

Rosa Gutiérrez se reivindica y le pide perdón a Brayan Cruz (Christian Ramos), pues nunca lo trató bien. Por otro lado, Juan le pide a Lucas que le ayude a recuperar la computadora de Pedro para cotejar la información que tiene con la de Dante a ver si es cierto que fueron cómplices.

Esta semana llegará a su fin "La Herencia, Un Legado de Amor"; así que para no perder detalle, no dejes de verla hoy y hasta el viernes 15 de julio, a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

