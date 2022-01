Julián Gil y el nuevo reto de su personaje en La Herencia, un Legado de Amor

Este 2022, el actor Julián Gil está arrancando con el pie derecho, pues luego de su personaje como el empresario Carlos Iturbide en "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), "La Herencia, un Legado de Amor", sería el segundo proyecto al hilo en colaboración con el productor Juan Osorio. Y la mañana de este lunes, el actor argentino presentó a su nuevo personaje que será todo un reto en su carrera artística.

Las grabaciones de "La Herencia, un Legado de Amor", iniciaron el pasado 6 de diciembre de 2021; no obstante, el elenco ha sido presentado poco a poco y este lunes, el actor argentino de 51 años confirmó su participación con un par de fotos junto al mismo Juan Osorio y Roy Rojas, quienes están al frente del proyecto televisivo que promete ser todo un éxito en este 2022.

Próspero Millán Rico, será el personaje al que le de vida el actor, un hombre de apariencia seria y mayor, el cual, ha sido inspirado en la telenovela de origen chileno conocida como "Los Herederos del Monte" (2011) que en su momento fue protagonizada por Mario Cimarro y Marlene Favela.

Con una apariencia de hombre mayor y con atuendos coloridos pero serios, como camisa, chaleco, corbata, pantalón y saco, será que se le podrá ver a Julián Gil en dicho melodrama que está siendo producido para Televisa y Univisión.

"Cuando dos potencias se juntan el éxito es inevitable….. Hoy oficialmente les puedo anunciar que gracias a los productores @juanosorio.oficial y @roy.rojasv me sumo un nuevo y gran proyecto 'LA HERENCIA' para @televisa @canalestrellas @univision. Gracias @karemguedimin @markatalent y @lidereslatinosmx por la complicidad", se lee en la publicación de este lunes de Julián Gil de su cuenta de Instagram.

Al anuncio hecho por el ex de Marjorie de Sousa, se han unido actores como Eva Cedeño y Paulina Matos, quienes compartieron créditos con el actor en "¿Qué le pasa a mi familia?", y la también actriz de series como "Oscuro Deseo" de Netflix (Paulina Matos), volverá a compartir foros de televisión con el actor; por lo que ambas reaccionaron con aplausos y un "PROSPIIIII".

Ana Brenda Contreras y Daniel Elbittar también se han unido al festejo del actor quien este 2022 está retomando su participación en las telenovelas. La actriz colombiana Mara Vega y Mauricio Garza, no fueron la excepción en festejar junto con el actor su nuevo proyecto.

Pero Julián Gil no sería el único en anunciar su regreso a los melodramas, pues el sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, también compartió una publicación en la que revela algunos detalles del personajes que interpretará el argentino, además de una postal en la que aparece posando al lado del chileno Matías Novoa y el propio Daniel Elbittar.

"Julián Gil nos presenta a 'Próspero Millán Rico', su nuevo personaje que supone un reto en la carrera del actor, a quien recientemente vimos en ¿#QuéLePasaAMiFamilia? El intérprete ya graba con mucha ilusión #LaHerenciaUnLegadoDeAmor, la nueva producción de Juan Osorio y Roy Rojas para #Televisa y #Univision. Todo parece indicar que está historia es una adaptación de la telenovela chilena #HijosDelMonte, conocida más tarde como #LosHerederosDelMonte. ¡Todo el éxito, @juliangil!

@lidereslatinosmx @produccion_osorio @roy.rojasv", se lee en una de las publicaciones del perfil.

