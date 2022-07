Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, se integra a Los Caminos del Amor

Luego de haber presentado a un buen número de actores que formarán parte de la nueva producción de Nicandro Díaz para Televisa, la sorpresa que se dio el pasado martes 19 de julio, es que se integra al elenco de "Los Caminos del Amor" (2022), nada más y nada menos que Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y el finado cantante Joan Sebastian.

Aunque su participación en la televisión no es nueva debido a que en e 2015 hizo algunos capítulos del programa unitario "Como Dice el Dicho", el también cantante marca su regreso a los melodramas este 2022 con "Los Caminos del Amor".

Se sabe que Julián Figueroa dará vida a Leonardo y la cuenta de Instagram de "Los Caminos del Amor" le dio la bienvenida al joven cantante: "El talento, además de heredarse tiene su luz propia que iluminará este camino… ¡Bienvenido @julian_f.f a #LosCaminosDelAmor! #julianfigueroa #televisa #telenovelasmexicanas #telenovelas".

La sorpresa de "Los Caminos del Amor"

A lo que el hijo de Maribel Guardia, quien también ocupa su tiempo en los foros de televisión debido a la grabación de "Corona de Lágrimas" (2022), dijo emocionado: "Ufff es todo un honor estar en esta producción".

Se sabe que la producción es un remake de la telenovela chilena "El Camionero" de corte pintoresco, por lo que podría darse el caso de que Julián Figueroa sorprenda con su música y voz; sin embargo, no hay nada confirmado respecto al rumbo de su personaje aún.

Y por supuesto, la noticia ha agradado a muchos de los fanáticos del actor y cantante y a los seguidores de esta nueva producción de Nicandro Díaz González para Televisa Univisión, pues muchos están ávidos de ver caras nuevas en las telenovelas; algunos comentarios de sorpresa se leen:

"Epaaaaaa @julian_f.f", por parte de Rodrigo Brand, el actor brasileño que se ha ganado un protagónico en ésta, su tercer telenovela al hilo, o el de Maribel, la sobrina de su madre, conductora de TUDN, que le envió varios aplausos.

O la expresión de sorpresa: "Kheee?!", "ESOO!", "Susy y Julián... que emoción", "AAAAA no me lo esperaba que emoción", "OMAIGA", "El mejor", "Esto si qué es una sorpresa", "Saludos y éxito", "Me apunto para verlo", "Omgggggggggg amo amo amoooooooo", son algunas de las reacciones que causó la noticia de que Julián Figueroa se suma a esta producción.

Será en noviembre de 2022, cuando "Los Caminos del Amor" vea la luz y se estrenará en el horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

