Julia y Ángel planean buscar juntos a Misael por conveniencia en Vencer la Ausencia

La misteriosa desaparición de Misael Valdez (Marco Montero), Ángel y Julia (Danilo Carrera y Ariadne Díaz) hacen un pacto que establece que el primero que sepa sobre el paradero de éste, se lo avisará al otro; pues a Ángel le urge localizarlo, debido a que el dinero con el que se cree que huyó es para pagarle a los empleados de Trasportes Funes en la telenovela "Vencer la Ausencia" y ambos acuerdan buscarán a Misael.

Tras descubrir que en el celular de su mamá que ya falleció, se ha escuchado un mensaje de voz que le envió por mensajería instantánea, Rayo (María Perroni Garza), sigue escondiendo a todo mundo que su tía Cuca a dejó y se fue a Nuevo Laredo, pues sigue insistiendo que anda en vueltas y está arreglando todo para llevársela. Por lo que la niña siempre busca un pretexto cuando se le pregunta por su tía.

Por otro lado, Celeste y Flavia (Alejandra Barros y Nailea Norvind) conversan sobre Misael y el dinero que era de Transportes Funes, y mientras la primera no cree que esté muerto, la segunda piensa que sí lo está. Entre tanto, Esther (Mayrín Villanueva) le tiende la mano a Jerónimo Garrido (David Zepeda) el hombre que le informó sobre la muerte de su hijo Iván (Andrés Vázquez), por lo que ahora es él quien le pide ayuda para encontrar donde vivir.

Lee también: Tras la traición de Lenar, Jerónimo empieza a simpatizar con Esther en Vencer la ausencia

Una conversación amena que levanta el ánimo

Esther anima a Jerónimo a que luche por sus hijos, pues son su familia, pero le aconseja que se vaya poco a poco, pues en pocas palabras le hace saber que para ganarse su amor, debe estar presente todo el tiempo, por so su hijo quería tanto a Máximo (Felipe Nájera), pese a que dejaron de vivir juntos cuando Iván era un niño, pues ella siempre le inculcó el amor, el cariño y el respeto hacia su padre.

Ángel y Julia planean buscar a Misael juntos

Luego de los primeros encuentros con amenazas que tuvieron Julia y Ángel, ahora que han hecho un pacto, caen en cuenta que a ambos les conviene saber el paradero del tipo del que se dice, provocó el accidente por el que murieron Iván y Margarita Rojo (Mariana Garza) y ambos confían en la palabra uno del otro. Por otro lado, Esther le cuenta a Jerónimo que Misael es el responsable de dicho accidente y tras haber simpatizado, éste le ofrece ayuda para dar con el meollo del asunto, pues tiene un amigo en Laredo, Texas, EE.UU., que los podría ayudar y ella acepta encantada.

Sólo que aunque Jerónimo le advierte que no le está cobrando el favor, lo único que quiere es que le ayude buscar un lugar para vivir. Esther le promete que le va a ayudar, pero antes le sugiere que vaya a la casa de su familia de nuevo, pues encontrar un departamento no va a ser tan fácil y ese tiempo le servirá para convivir más con sus hijos.

Mientras tanto, Lenar (Laura Carmine) le hace saber a sus hijos que el gasto que daba su padre cuando estaba en Estados Unidos, ya no será el mismo, pues a raíz de que descubrió que ella tiene una nueva pareja y de entender que no pueden vivir bajo el mismo techo, Jerónimo le leyó la cartilla y le dijo que ya no podrá darle e mismo dinero, así que de ahora en adelante les dará lo justo.

Celeste le pide a Flavia que si se puede hacer cargo de Rayo o al menos darle una vuelta cada que pueda, y ésta le dice que encantada de la vida lo hará, pues como administradora de la unidad habitacional, tiene que vigilar que el departamento se entregue intacto.

Y es precisamente Rayo, quien se encuentra con Julia en el exterior de su departamento y la aborda para preguntarle si sabe quién se quedó o dónde están las pertenencias de su mamá, pero ella le dice que en el Ministerio Público, le informaron que se calcinaron por el accidente. Lo cierto es que cuando Margarita -madre de Rayo- quiso alcanzar el celular para avisar del accidente, se vio el pie de un hombre quitándole toda posibilidad de agarrarlo y se lo quitó, lo que podría indicar que fue el propio Misael y que es él quien ha estado escuchando los audios que manda a su mamá.

Flavia, la usurera

Jerónimo le llama a Lenar par pedirle posada de nuevo y ella acepta, pues no le podría negar un techo después de todo lo que ha hecho por ella y sus dos hijos. En tanto, Rayo la está pasando muy mal, pues no tiene nada que comer y se le pasa recordando a su mamá. Por su parte, Esther quiere buscar trabajo, pues ya se ha terminado lo que ahorró por años y más con la pérdida del camión que compraron entre ella y sus amigas.

Flavia saca provecho de su cargo como administradora de la unidad habitacional donde vive y se ha dedicado a cobrar puros intereses a todo mundo. Ahora, ya hasta le ha pedido a Julia su primera parte del adeudo que dejó Margarita por haber sido ella quien pagara su funeral, así como otras deudas y casi se le sale decir enfrente de su hijo Daniel (Mariano Soria), que fue su padre quien provocó todo este enredo.

Esther evidencia a Misael en redes sociales

Ángel le comenta a Braulio (Alexis Ayala), los planes que tiene para recuperar las pérdidas de Empresas Funes, pues piensa hacer una especie de cooperativa y hacer socios a sus empleados, pero Braulio le dice que no le parece una buena idea. Jerónimo intenta de nuevo simpatizar con sus hijos, pues no se resigna a perderlos tras estar 15 años fuera de su casa, trabajando en Estados Unidos y que ellos lo vean como un extraño.

Con el fin de ayudar a Jerónimo, Esther le pregunta a Flavia si hay algún departamento en renta y ella le contesta tajante que el que ella ocupa, pues ya le ha dicho con anterioridad que ella vive ahí por su hijo, pero que ahora que ya no está, Máximo -quien ahora es marido de Flavia y lo fue de Esther-, le ha pedido que le comunique que debe desalojar el inmueble pero Esther no le cree.

Flavia sigue inyectando su veneno y le dice en tono de burla que el que se podría desocupar antes, es el departamento de Julia, pues ahora que Misael es el presunto culpable de haberse robado una fuerte cantidad de dinero de Transportes Funes, tal vez ya puedan comprar su propio departamento y dejar de estar de arrimados con el papá de Julia y Esther se queda literalmente helada. Lo que desencadena que vaya a hablar con Julia pero la recibe la tía Chepina (Laura Luz) y no la deja ni hablar.

Jerónimo le pide a Lenar si le puede ayudar a buscar trabajo, pues por lo pronto está desempleado y le quedan sus ahorros de cuando vivía en Estados Unidos. Pero la conversación termina en que ella le pide el divorcio y que empiecen a tramitarlo cuanto antes. Por otro lado, tras el enojo que le causa la desaparición de Misael, Esther no puede más y evidencia al hombre que tuvo la culpa de la muerte de su hijo y lo exhibe en redes sociales, hablando lo peor de él, a partir de lo que se enteró por boca de Flavia, por lo que le reclama que haya hablado de más un secreto que ella le confió, pues las cosas se están saliendo de control.

Rayo ya no puede más y se une a las niñas de su salón en la secundaria pero sólo para decirles que vende tareas y se ríen de ella, pero ella pone su conocimiento por encima su ignorancia. Por lo que esa será su forma de subsistir de ahora en adelante. Julia se encuentra con una cliente que le enseña a Misael evidenciado en redes sociales como un ladrón.

Celeste tiene esclerosis múltiple

Rayo sigue tapando a la tía Cuca con Celeste, Flavia y todo mundo; Flavia se la encuentra y le dice que le urge hablar con ella pero su hijo Teo, quien busca una amistad con Rayo, la salva y evita que su mamá descubra a verdad sobre que Rayo vive sola porque fue abandonada por su tía.

El doctor de Celeste le da la noticia sobre los resultados de los exámenes que le hizo, tras caerse a la afueras de la unidad habitacional pero le dice que le gustaría que su esposo Braulio también se enterara, pero ella le dice que ella es la paciente y que tiene todo el derecho a saber, lo que provoca que el doctor le revele que lo que ella padece es esclerosis múltiple, una enfermedad que podría complicar su embarazo.

Para saber qué más pasará en "Vencer la Ausencia", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en