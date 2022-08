Julia y Ángel dan con el celular de Misael; Celeste descubre a Rayo en Vencer la Ausencia

Julia (Ariadne Díaz) recibe noticias del Ministerio Público de Matehuala, SLP, sobre las últimas dos ubicaciones rastreadas del celular de Misael (Marcos Montero), que son importantes pistas para saber el paradero de su marido en la telenovela "Vencer la Ausencia" (2022).

Rayo (María Perroni Garza) está desesperada, pues cada vez ve más cerca el momento de que la desalojen del departamento y lo único que se le ocurre es tomar su mochila y llenarla de todo lo más que pueda para huir y evitar que la metan una casa hogar, pues ninguna de las cuatro amigas de su mamá pueden ayudarla y su tía Cuca la abandonó. Teo (Luca Valenttini) tiene un plan para retrasar que su madre Flavia (Nailea Norvind) y el dueño del mismo vayan a verlo, pues fingirá que se siente muy mal para que lo lleven al doctor.

Y tras haberle pedido Lenar (Laura Carmine), el divorcio a Jerónimo (David Zepeda), parece que ha perdido la razón, pues ahora pretende Donato (Agustín Arana), su nueva pareja, se vaya a vivir con ella y sus hijos a la casa que con el sudor de su frente, compró Jerónimo cuando trabajaba en EE.UU., por lo que éste no lo permitirá y la solución es venderla y repartirla en partes iguales. Lenar se niega y no entiende de razones, pero el padre de sus hijos está decidido a no permitir que después de quitarle a su familia, ahora pretenda quedarse con su casa.

Jerónimo y Esther están siendo manipulados por sus familias

Después de hablar con Flavia, Doña Claudia (Silvia Mariscal) le asegura que ella tiene una forma de quitarle a su hija Esther (Mayrín Villanueva) de encima, pero le pide que la ayude por la amistad que algún día tuvieron; aunque se queda pensando. En tanto, trata de convencer a su hija para que vaya a una entrevista de trabajo a Guadalajara, Jalisco pero ella no quiere dejar solo el departamento; su mamá le dice que será por un día, pues sólo ira a provincia a la entrevista y después puede trabajar desde su casa; y aunque suene lógico, es una trampa para que se salga de ahí.

El pequeño Daniel les mete un fuerte susto a la familia

Teo engaña a Flavia diciéndole que ya no se siente mal y que va a ir a la escuela, pero su objetivo es avisarle a Rayo que el dueño del departamento llegará más tarde. Mientras tanto, ella está con su amiga Matilde (Nicole Reyes), quien la está "apoyando" en las decisiones que tome. Pero ella tiene un plan para que parezca que Rayo no vive ahí y que si todo sale como lo tiene pensado, ella podrá seguir viviendo ahí por más tiempo.

Tras perdérsele a su abuelo Rodolfo (Jesús Ochoa), el pequeño Daniel (Mariano Soria), se sube a la camioneta de Ángel Funes (Danilo Carrera) para ir en busca de las pistas de su papá Misael, pero nadie sabe realmente dónde está el niño y su madre desconoce que se le extravió a su papá. Una vez que llegan al lugar de las pistas del celular de Misael, el niño se baja de la camioneta y se esconde abajo de una mesa, luego los sigue pero podrá en peligro su vida.

Celeste y Braulio (Alejandra Barros y Alexis Ayala) acuden al hospital con la neuróloga para que le de un tratamiento y que lo tome durante el embarazo, y Braulio se resiste a más tratamientos y a más doctores; insiste en que él cuidará de ella. Por otro lado, Jerónimo habla con su hijo Ebenezer (Daney Mendoza) sobre qué piensa respecto a la venta de la casa y él le aconseja que no la venda, de todas formas donde su madre decida vivir con Donato, ahí estarán ellos.

Flavia encuentra hecho un desastre el departamento

Julia recibe la mala noticia de su tía Chepina (Laura Luz), de que Daniel se perdió pero para su buena suerte Ángel ve al niño que se quiere subir a la camioneta y Julia se sorprende de verlo ahí, pues el niño quiere saber qué pasó con su papá y por eso se arriesgó a irse con ellos a Querétaro sin que se dieran cuenta.

En la unidad habitacional, Flavia recibe al dueño y al abogado de departamento donde vivían Margarita (Mariana Garza) y Rayo y tras enterarse de que fueron, Celeste pregunta si ya le avisaron a la niña o a su tía Cuca pero Flavia le hace saber que no les va a andar avisando a ese par de malagradecidas. Incluso Celeste les sirve de testigo y encuentran el departamento hecho un muladar. Esther llega en ese momento y le pregunta al dueño si lo va a seguir rentando. Éste le dice que sí y que se apurará a dejarlo como nuevo en unos días. Flava piensa que ella va a dejar el otro departamento y se mudará éste pero ella la deja con la duda.

Ángel habla con Don Rodolfo y le asegura que el niño está bien y al otro le vuelve el alma al cuerpo, pues sintió lo peor cuando no vio a su nieto en el carro para llevarlo a la escuela. Ángel habla con el niño y le asegura que lo entiende muy bien que quiera saber de su papá, pero no debe andar haciendo esas cosas que nomás los hacen sufrir. El niño promete que ya no volverá a perderse así y Julia empieza a ver con buenos ojos a Ángel, ¿será que se vaya a enamorar de él?...

Por otro lado, Flavia le propone a Esther irse de su departamento y a cambio de perdonarle la deuda de camión que compraron para concretar el negocio más grande su vida, con el argumento de que algún día fueron las mejores amigas pero ella le asegura que ni por esa propuesta tan atractiva, se irá de su casa.

En Querétaro, Ángel encuentra el establecimiento donde pudo haber estado Misael, pues el negocio es cliente de la empresa (Transportes Funes) y es muy probable que él haya ido ahí antes de desaparecer de la faz de a Tierra. En la unidad habitacional, Esther le reclama a Celeste que no les haya dicho nada a Julia y a ella sobre el préstamo que les hizo Flavia y por el que asegura, todo fue un desastre.

Julia y Ángel dan con otra pista más de Misael, ¡su celular!

Esther le cuenta a su madre que acaba de descubrir que su amiga Margarita las puso a ella y a sus amigas, en manos de Flavia con el préstamo que le pidió sin que ellas lo supieran y eso la tiene furiosa. Además está sorprendida porque Flavia le ofreció perdonarle su parte de la deuda con tal de que se salga del departamento y se le hace muy extraño; lo que no se imagina es el trabajo previo que hizo su madre con Flavia para proponerle el plan. Por otro lado, no encuentra trabajo y las opciones que hay no son tan buenas. Por lo que Doña Claudia trata de convencerla de que acepte y además vaya a ver a su amiga a Guadalajara para la entrevista de trabajo.

Julia y Ángel llegan a un negocio en el que el encargado dice que cree haber visto a Misael, cuando le enseñan su foto y tanto él como Ángel verifican la última fecha en la que recibieron mercancía bajo el servicio de Transportes Funes.

Esther le llama a Jerónimo para comentarle que el departamento de Margarita y de Rayo se va a poner en renta y que ahí podría vivir él. Por supuesto, a él le fascina la idea e irá a verlo. Pero Esther le comenta que hará todo lo posible porque así sea antes de irse de la ciudad, lo que indica que sí aceptará la propuesta de su mamá de viajar a Guadalajara y por otro lado, Jerónimo se sorprende de lo que acaba de escuchar y con todo y pena le pregunta a dónde irá, lo que también denota que ya empieza a sentir algo por ella.

Ángel recibe información sobre las entregas a ese lugar y coinciden con las que tiene registradas el encargado. Incluso revela que en el útimo pedido llegó una caja que éllos no pidieron y se la muestra a Ángel y ¡oh, sorpresa!, en esa caja viene el celular de Misael, por lo que tras rastrearlo el resultado fue que había permanecido por varias semanas en Querétaro y ése fue el motivo por el que, aunque apagado, su ubicación fue localizada.

Braulio le llama a Flavia para confirmarle que le acaba de hacer la transferencia por el dinero de la deuda de su esposa Celeste, mientras que ella va al departamento de Margarita y se encuentra con que sus sospechas sobre que ahí estaba viviendo Rayo (tras ver residuos de comida recientes), son ciertas.

Esther descubre a su mamá y la corre; Ángel no llega al evento

El pequeño Dani se empieza a sentir mal y se lo llevan al doctor, y esto podría retrasar la llegada a Ángel a México, pues tiene el compromiso de la pedida de mano de su novia Ana Sofía (Mariluz Bermúdez) y tiene a toda la élite invitada a un salón al que le invirtió de más para una "simple" pedida de mano pero no se imagina que su novio la está haciendo de papá y que tiene que resolver el asunto de la salud del pequeño.

Esther investiga con Lucy Huesca, la jueza de Guadalajara sobre la supuesta propuesta de trabajo que tiene para ella y la sorprendida fue ella, pues no existe tal propuesta y ella descubre cuál era su plan para llevársela del departamento.

Y ya entradas en el tema, le pregunta si ella tiene algo que ver con la propuesta que le hizo Flavia, lo cual le suena rarísimo, pues esa mujer no da paso sin huarache. Doña Claudia ha sido descubierta y por supuesto, le cuesta el desprecio de su hija que vive metida en su pequeño mundo y en no querer renunciar al lugar donde vivió po 18 años con su hijo Iván (Andrés Vázquez).

Mientras están esperando a ver al doctor, Ángel recibe un mensaje de su novia advirtiéndole que no la vaya a dejar plantada en su pedida de mano, pero éste le dice que tuvo una emergencia y le pide perdón. El doctor les revela que Daniel presenta un cuadro de meningitis, por lo que habrá que seguir atendiéndolo y tendrá que quedarse internado y en observación. Julia le pide a Ángel que se vaya a atender su compromiso a la CDMX, pero por la hora no llega ni en avión.

Ángel le llama a su novia y ésta reacciona fúrica al saber que él no llegará al evento. En eso llega la enfermera y pregunta si son los papás del niño y Ana Sofi escucha por el otro lado del teléfono, además Julia le dice que adelanta al cuarto y ella piensa lo peor, que la está engañando y demás.

¿Qué pasará con la relación de Ángel y Ana Sofía? Para descubrirlo, no te pierdas "Vencer la Ausencia" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

