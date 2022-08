Julia recibe fuerte suma de dinero y Ángel le confiesa su amor en Vencer la Ausencia

Desde el momento en el que coincidieron en la vida -irónicamente-, gracias a que Misael Valdez (Marcos Montero) supuestamente huyó con mucho dinero, Ángel (Danilo Carrera) y Julia (Ariadne Díaz) han hecho equipo para encontrar a su marido; pero en el ínter, él se ha enamorado de ella y ya no lo puede ocultar más en "Vencer la Ausencia".

Y por si fuera poco, el pequeño Daniel (Mariano Soria) -hijo de Julia y Misael-, se ha encargado de unirlos cada vez más, debido a que el niño quiere en su vida una figura paterna y ya se dio cuenta que Ángel podría ser un buen padre para él, pues le cayó muy bien casi desde que lo conoció.

No obstante, Julia ha cargado con un paquete muy grande que no le corresponde y que la señala de alguna manera por ser esposa del individuo que ha puesto de cabeza las historias de los personajes principales de la telenovela producida por Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión, la cuarta en la lista de la franquicia "Vencer".

Flavia culpa a Esther y a Julia de su castigo

Por otro lado, tras ser señalada por los vecinos de la unidad habitacional como que Flavia Vilchis (Nailea Norvind) fue la culpable que personal de Servicios Familiares fuera a buscar a Celeste Machado (Alejandra Barros) y a Rayo Rojo Gaytán (María Perroni Garza) para que se la llevaran a un orfanato en pleno día de sus 15 años, los tres amigos de ella, se coludieron para darle un buen castigo y le vandalizaron su camión que lo había comprado para convertirlo en un food truck (camión para vender comida),pero su plan no le salió.

Pues ahora hasta culpa a Esther (Mayrín Villanueva) y a Julia, de que ellas hayan sido las culpables de tan desalentador suceso y tras sorprenderse por el castigo que se mereció sin deberla ni temerla ya que quien llamó a Servicios Familiares fue Braulio (Alexis Ayala) -el esposo de Celeste-, le pidieron pruebas.

Esther cree que Margarita e Iván tenían algo que ver

Pero ese hecho queda muy chiquito tras descubrir una conversación en el perfil del Amibuk (Facebook) de su hijo Iván (Andrés Vázquez) quien antes de morir tenía algo muy importante qué decirle a su madre y se fue con ese secreto que atormenta Esther.

No obstante la conversación que encontró la está haciendo pensar que él y su amiga Margarita (Mariana Garza) tenían una relación, pues en dicha conversación -aun que no especificaba de qué se trataba-, se puede ver que ella le dice que ya es momento de que le diga a su mamá lo que está pasando, lo que hace pensar a Esther que había algo raro entre ellos.

Don Homero le pide a Ángel que no se case

Han sido varios momentos importantes los que Ángel y Julia han compartido desde que se conocieron, desde el hecho de ponerse a buscar juntos a Misael, hasta adentrarse en sus mundos, cuando Daniel se enfermó y él prefirió faltar a su fiesta de compromiso con Ana Sofi (Mariluz Bermúdez) o cuando ella conoció a Don Homero (David Ostrosky) -su padre- y hasta a la cocina se metió a hacerle de comer y a consentirlo; lo que a Don Homero le encantó y dedujo que ella era la mujer que su hijo necesitaba en su vida.

Por lo que ahora que Ángel se está viendo presionado por el padre de su novia para que se case con ella si quiere que haya entre ellos una relación laboral como socios, Don Homero le pide que no cometa el error de casarse, pues él sabe que Ángel está enamorado de Julia y no quiere que haga algo de lo que después se pueda arrepentir, por lo que le pide que su vida personal la deje a parte y no la mezcle con los negocios ni porque su suegro se lo pida.

Julia se sorprende tras recibir una fuerte cantidad de dinero

Julia lleva su hijo Daniel al entrenamiento de fútbol, con la idea en mente de que Misael está vivo y que no tardará mucho en aparecer, y tras levantarse un momento de su lugar del deportivo, es abordada por un chico que trae un regalo para ella, aunque no le informa de parte de quién es ese regalo.

Julia lo abre y se encuentra con la sorpresa de que es una fuerte suma de dinero y encima viene una nota que indica que es para pagar todas sus deudas. Ella se queda desconcertada y no sabe que hacer, pues eso le da pauta a pensar que Misael está vivo y que está más cerca que nunca de ella, tras haber tenido conversación con un tipo en redes sociales que todo parece indicar que es él.

Ángel le confiesa a Julia su amor

Julia no puede creer lo que ha recibido y le llama a Ángel porque tiene algo muy urgente que decirle. Éste se sale de la oficina y va a verla en la banca de un parque. Ella le cuenta lo ocurrido y luego de pensar que ese dinero se lo pudo haber enviado Misael, Ángel le pide perdón tras hablar mal de é, pues asume que ella todavía sigue muy enamorada de él a pesar de todo.

Pero cuál va siendo su sorpresa que a pesar de que Julia muestra toda valentía ante los demás en el fondo se desmorona y le confiesa a Ángel que no puede seguir amando a un hombre que les ha causado tanto daño, que se desapareció y que no saben de él y encima, no le importó abandonar a su hijo que tanto lo ama. Ángel se levanta y se va, pero no puede más con lo que siente y se toma de manos a Julia y le confiesa su amor; ella se sorprende y se queda atónita cuando él se acerca y quiere besar.

