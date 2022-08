Julia rechaza a Ángel y él le revela a su novia que no la ama en Vencer la Ausencia

Tras escuchar con atención la reveladora confesión de amor que Ángel Funes (Danilo Carrera) le hizo, Julia Miranda (Ariadne Díaz) lo rechaza categóricamente y hasta lo cachetea, mientas él le revela a su novia Ana Sofi Ordax (Mariluz Bermúdez) que no la ama en la telenovela "Vencer la Ausencia".

Y aunque la cachetada surgió luego de que ella hubiera escuchado de boca de él que muy en el fondo no quiere que Misael Valdez (Marcos Montero) aparezca -con tal de hacer realidad su amor con ella-, en realidad Julia también empieza a enamorarse de él, pero apuesta por los buenos principios y el respeto que le inculcaron sus padres.

El episodio número 30 de la telenovela producida por Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión, estuvo lleno de sorpresas, pues Esther (Mayrín Villanueva) comienza a descubrir lo que en realidad pasó con su hijo Iván (Andrés Vázquez) antes de morir. Y aunque eso no lo reviva, ella quiere tener su alma en paz.

Tras un intento de beso, Julia rechaza a Ángel y lo cachetea

Después de Ángel ya no pudo esconder su amor por Julia, él le confiesa lo que ha empezado a sentir por ella sin querer pero ella se niega a aceptarlo ya que ella aún sigue casada y él tiene novia y está comprometido para casarse. Pues aunque ella también está comenzando a sentir algo por él, se resiste a pensar que pueda nacer el amor entre ellos. Pero la cachetada surge a raíz de que Ángel le confiesa que muy en el fondo, el deseó que Misael no apareciera nunca más para poder hacer su amor realidad con Julia.

Después de ilusionarla, Teo le rompe el corazón a Rayo

El reto que le impuso Matilde (Nicole Reyes) a Rayo (María Perroni Garza) de besar a Teo (Luca Valenttini) y empieza a tomar un rumbo fijo, el menos esperado; y es que, tras besarlo y de estar tratando de acomodarse en algún departamento de los de las amigas de su mamá Margarita (Mariana Garza), Rayo desmorona sus ilusiones, pues Teo la aborda en la unidad y le dice que de quien él está enamorado en verdad es de Matilde, no de ella, por lo que ella buscará poner tierra de por medio.

Ana Sofi humilla a Gina tras pasar un día juntas

La soñadora de Gina Miranda (Fernanda Urdapilleta) se gana el premio de pasar todo un día con Ana Sofi (Mariluz Bermúdez) una influencer al top, pero las cosas no son como ella esperaba, pues por principio de cuentas Ana Sofi le cambia el hombre un montón de veces y además aprovecha para tratarla como si fuera su chacha, pues hasta Ana Sofi se queda de ver en un restaurante con su novio Ángel y hasta la toma como reportera. Pero es defendida por Ángel quien la conoce muy bien, pues es hermana de Julia, la mujer a la que él ama realmente.

Braulio le rompe el corazón a Celeste porque no quiere en su casa a Rayo

La idea de tener un bebé y de adoptar a Rayo, le daba más esperanza de vida a Celeste, quien quiere mucho a la hija de su amiga y por ello quiere protegerla, pero Braulio (Alexis Ayala) -su esposo- no opina lo mismo y se opone totalmente a que Rayo se quede a vivir en su casa, pues después de que la niña fue denunciada a Servicios Familiares, todos culparon a Flavia Vilchis (Nailea Norvind), pues siempre se ha pronunciado en contra de ella; pero la sorpresa es que no fue Flavia, sino Braulio, quien pidió que fueran por ella sin importar que fuera el día de sus 15 años.

Ángel le confiesa a Ana Sofi que no la ama

Luego de darse cuenta de que ha pasado todo un día con Gina, Ángel le borra la sonrisa de la cara a Ana Sofi, pues hay algo muy importante que tiene que decirle.

Y la cita que Ángel le dio no fue precisamente para ver los detalles de los preparativos de su deseada boda, sino para confesarle que no la ama y no quiere seguir engañándola, lo que por supuesto, deja helada a la influencer del momento.

