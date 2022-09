Julia deja en ridículo a Ana Sofi tras terminar con Ángel en Vencer la Ausencia

La cercana convivencia que en un principio fue necesaria para localizar a Misael Valdez (Marcos Montero), ahora se ha vuelto casi una necesidad entre Julia Miranda y Ángel Funes (Ariadne Díaz y Danilo Carrera), pero tras saber que él ya no quiere nada con su novia Ana Sofi Ordax (Mariluz Bermúdez), Julia tiene sentimientos encontrados y no sabe si hace bien o no en aceptar a Ángel en "Vencer la Ausencia".

Julia se ve con Ángel en la casa de su padre Don Homero (David Ostrosky) y él se entristece de que ella diga que el beso que se dieron cuando él estaba en el hospital, fue un error, pues le revela que para él fue muy especial. Y ella se sale por la tangente anteponiendo sus miles de preocupaciones que tiene que resolver, como el paradero de 'Sin Filtros' el perfil con el que ella ha tenido contacto últimamente y que le da pauta a pensar que ese perfil es de Misael, su todavía marido.

Ángel se sorprende de saber que ese tipo y Misael pueden ser la misma persona, pues Julia mandó rastrear la ubicación de ese contacto y coincide con la de un lugar de Estados Unidos donde Julia asegura que podría estar Misael. Ángel le pregunta si va a hacer lo correspondiente y denunciarlo a la policía pero ella le hace ver de nuevo que él es el padre de su hijo Daniel (Mariano Soria) y ha sido su marido por años, por lo que no es una decisión fácil de tomar.

Julia entre la espada y la pared con Ángel

Pero Julia le hace ver que la decisión que ella tome respecto a su marido no tiene nada que ver con la postura de él (Ángel), por lo que le asegura que si él decide demandarlo, para ella no hay ningún problema, pues él fue el causante de tanta desgracia en "Vencer la Ausencia", producción de Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión.

En tanto, Esther (Mayrín Villanueva) se sigue viendo apoyada por Jerónimo (David Zepeda) y la acompaña a buscar si hay alguna pista más sobre Margarita Rojo (Mariana Garza), de quien cree que tuvo algo que ver con su hijo, pero no encontró nada.

Julia se hace la difícil con Ángel

Ángel se asincera con Julia y le revela que él sí terminó con Ana Sofi, aunque a ella le esté costando aceptarlo, pero independientemente de lo que ella decida, él siempre va a estar para apoyarla. Pero Julia se muestra renuente y se hace la difícil con el hombre que le ha puesto sus sentimientos hacia ella sobre la mesa, pues lo primero que le hace ruido es que ella no es una mujer libre, aún sigue casada con Misael. Y a Ángel se le cae la baba por ella mientras que ella se marcha.

Por otro lado, Celeste y Braulio (Alejandra Barros y Alexis Ayala) siguen teniendo diferencias, pues mientras ella desea con todo su corazón adoptar a Rayo (María Perroni Gaza), entre otras cosas porque Margarita (Mariana Garza) era su gran amiga, él le pide que se enfoque en su enfermedad y en su embarazo y ella no logra entender su postura. Pues tal vez él sea el verdadero padre biológico de la niña y lo último que quiere es que todos se enteren del asunto.

Julia arremete contra Ana Sofi y todos la graban

Julia llega al evento al que la había mandado Ariel (Farid Caram), uno de los nuevos inquilinos de la unidad habitacional en la que vive, con los que ha compaginado muy bien, pero de repente se encuentra con Ana Sofi, quien luego, luego le echa pleito, en cuanto llega. Pero Julia no se queda callada y arremete contra ella y le dice todas sus verdades de una...

Y es que Ana Sofi se lo ganó a pulso, pues tras tener en frente de ella a Julia no tardó nada en decirle que nunca se imaginó verla a ella en ese evento, siendo una mujer casada roba novios y la llamó lagartona y descarada, por lo que Julia le exige que no la ofenda, pues si tiene algo que reclamar, le sugiere que lo haga con Ángel, ya que ella no tiene vela en ese entierro.

Por supuesto, los presentes al evento ya se dieron cuenta de que ellas dos están discutiendo y preparan las cámaras de sus celulares para grabar la discusión. Y Ana Sofi estalla cuando Julia le hace ver que igual y su relación ya no tenía remedio, pues no se puede romper lo que ya está roto...

Incluso le restriega que como su marido la abandonó, ahora ella quiere que Ángel le resuelva su vida, pero asegura que no lo va a lograr... Julia quiere terminar la discusión pero Ana Sofi la detiene y le asegura que quiere que todo el mudo sepa que ella es una cualquiera: "¡Entérense que esta tipa se le metió a mi novio por los ojos y quién sabe por dónde más!", dijo.

Mientras que Julia pierde el control pero lo retoma tras asegurarle que ella es una mujer honesta, trabajadora, madre de un niño y con un esposo desaparecido, por lo que le exige respeto y le restriega en la cara que ella no es una niñita caprichosa que sólo ofende por su posición económica... ¡fin de la discusión!

Margarita, de nuevo como tema de conversación

Ana Sofi no se rinde y va al departamento de Ángel como si nada, pues hasta le dice que lo perdona por su infidelidad con Julia y que la boda sigue en pie, pero él le hace saber que no habrá tal boda, pero ella está tan segura de que sí se casarán que hasta le dice que su matrimonio será bajo ciertas condiciones, y lo deja hablando solo...

Julia platica con Rayo, quien insiste en saber quién es su padre biológico y la niña piensa que puede se alguien cercano a todos, como el propio Misael o Máximo Camargo (Felipe Nájera) el ex marido de Esther, y las dudas siguen surgiendo para ambas...

Para no perderle la pista a los protagonistas y todos los personajes, no te pierdas "Vencer la Ausencia" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

