Juana Arias de La Venganza de las Juanas, confirmada como villana de La Mujer de Nadie

Una nueva historia para la televisión mexicana se está cocinando y todo parece indicar que es el remake de "Amarte es mi Pecado" (2004), que este 2022, llevará por nombre "La Mujer de Nadie" y/o "Pecado de Amar", como se ha manejado ya en redes sociales. Y como en todo melodrama son necesarias las villanas, se ha destapado que será la actriz colombiana Juana Arias, quien dará vida a la tercera en discordia entre Livia Brito y Marcus Ornellas, quienes se presume, serán los protagonistas.

Ésta será la novena vez que Juana Arias trabaje en México en la nueva producción de Giselle González, tras la exitosa serie de Netflix "La Venganza de las Juanas", remake de la telenovela colombiana "Las Juanas" (1997), que en 2018 fue recreada y producida por Nicandro Díaz para Televisa como "Hijas de la Luna".

La noticia saldría de la boca de la propia actriz que en 2020 dio vida a Valeria Fuentes Jasso en "Como Tú No Hay 2", protagonizada por Adrián Uribe, Claudia Martín y Estefanía Hinojosa -producción de Carlos Bardasano para Televisa-.

Lee también: Tras rumores, Livia Brito confirma proyecto con Giselle González para Televisa

Fue en entrevista con la revista Aló, que Juana Arias, contara un poco de lo que se viene para "La Mujer de Nadie", tras confirmar su participación como antagonista de la historia, que efectivamente es la nueva versión de la telenovela protagonizada por Yadhira Carrillo, Sergi Sendel y Alessandra Rosaldo en 2004, producida por Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela' (QEPD).

Pues la actriz que dio vida a Juana Matilde en la serie de Netflix, contó cómo fue que se quedó con el personaje de la villana:

Lee también: Cynthia Klitbo y Daniela Castro regresarían como villanas de Pecado de Amar

"Me llamó mi agencia de actuación y me dijeron que la productora Giselle González quería hablar conmigo. Había escuchado de sus proyectos, pero no tenía el honor de conocerla. Fui, me reuní con ella y me pidió hacer pruebas y así fue, me quedé con el antagónico".

La guapa actriz colombiana también detalló: "Apenas voy en el capítulo 5, que me mandaron hasta ayer, y está increíble, pero no puedo contarles mucho. Mi personaje forma parte de un triángulo amoroso con la protagonista; me encanta darle vida a la mala de la historia".

La noticia fue compartida por el periodista Chema Cortés a través de su sitio de @noveleandomex de Instagram, y ahora se sabe que ya está completo el triángulo estelar de "La Mujer de Nadie" protagonizado por Livia Brito y Marcus Ornellas, y con Juana Arias como la tercera en discordia.

Síguenos en